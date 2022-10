Tom Brady: Rompió el silencio sobre sus problemas maritales con Gisele Bündchen

Los rumores del posible divorcio entre Tom Brady y Gisele Bündchen cada día crecen más, y por primera vez desde entonces el quarterback de Tampa Bay rompió el silencio, lo hizo en el podcast “Let’s Go”, que es conducido por Jim Gray y Larry Fitzgerald.

Pese a aceptar que atraviesa por un momento difícil en su vida personal, no confirmó ni desmintió que su ruptura sea oficial y que ahora se concentra en la salud mental y con los problemas que tiene en su vida personal.

"Todo el mundo tiene diferentes situaciones, ya sabes, en su vida y los niños y, ya sabes, te preocupas por su salud mental. Te preocupas por tus padres, obviamente por ti mismo. Ya sabes, creo que he tenido que aprender muchas cosas durante un largo período de tiempo en el deporte.

Creo que hay una cantidad intensa de estrés con la que todos lidiamos, y cómo alivias el estrés para no infligirte tanto daño a ti mismo a través de una especie de respuesta al estrés", sentenció.

Además, el jugador de NFL señaló que sufre como todas las personas y que no es un robot que no tenga sentimientos.

"Oyes esto mucho de la gente que dice, ya sabes, 'Sólo soy humano'. Sólo somos humanos. No somos inhumanos. No somos inmunes a muchas de las cosas que nos trae la vida. No somos robots", finalizó.

