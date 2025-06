Héctor Suárez Gomís, actor mexicano, apareció ante los micrófonos en entrevista con Ricardo Peláez y su podcast para arremeter contra el futbol mexicano y asegurando que es una ‘locura’ jugar con puro mexicano refiriéndose a las Chivas.

Héctor Suárez Gomís l CAPTURA

El personaje de TV no ocultó su desagrado del ideal que por muchos años ha llevado a cabo en sus entrañas el conjunto del Guadalajara como equipo del futbol mexicano: “Insistir con un equipo de mexicanos me parece una pen#?4”.

Suárez Gomís aseguró que esto lleva al conjunto rojiblanco a “llevarlas todas de perder”, asimismo resaltó que está dando ventaja a los demás equipos de Liga MX: “Hoy sobre todo en México, más a llevar las de perder… estás tú solito dando ventaja a todos los equipos”.

Chivas l CRÉDITO:IMAGO7

Sobre Chicharito

Héctor Suárez Gomís resaltó el presente de Javier ‘Chicharito’ Hernández donde no ocultó su trayectoria pero su personalidad ha dejado mucho que desear debido a su arrogancia y soberbia al querer actuar como su coach de vida Diego Dreyfus.

“Esta versión arrogante y pedera, no te va y no te creo…él era encantador, todo esto con Dreyfus…si le sirve en su vida personal que bueno, ahí déjalo no te vuelvas como Dreyfus”, resaltó.

Exageración en el futbol mexicano

Finalmente mencionó que es algo exagerado al referirse en diversos temas dentro del futbol mexicano y especialmente en frase como: “Superclásico”, Superlíder”, etc., donde la simple palabra expresa y no tiene sentido de hacerla más grande.

Chicharito Hernández l CRÉDITO:IMAGO7





