Wayne Rooney era fan de Marco Barrera, pero el mexicano ni lo conocía

Wayne Rooney, leyenda del Manchester United, solía acompañar a Marco Antonio Barrera a sus peleas de box en Las Vegas; sin embargo, el mexicano no tenía idea de que se trataba de uno de los jugadores más importantes del futbol ingles.

Barrera reveló que Rooney era amigo del púgil británico Ricky Hatton y un gran admirador del estilo mexicano, pero fue hasta que su hijo lo identificó en viejas fotografías que supo que se trataba de uno de los mejores futbolistas.

"Mi hijo me vio en una foto con Hatton y con Rooney. Me dice: '¿Conoces a Rooney?' Y le respondí: '¿Quién es ese wey?’. Después de verla, le digo: ‘¡Cómo no! El amigo de Hatton. Estuvo en todas mis peleas, le gusta el estilo mexicano, siempre va’", reveló Barrera en el podcaste de Roberto Martínez.

El mexicano también recordó que siempre veia a Rooney con una cerveza en la mano después de las peleas de box, pero solo lo reconocía como el amigo de Hatton.

"En Las Vegas era así: subía al ring conmigo, yo peleaba, ganaba y luego Hatton y Rooney se quedaban en un restaurant-bar; yo cenaba y me iba. Y al siguiente día los encontraba, seguían cheleando. Yo no sabía quién era", recordó.

