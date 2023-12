¡Ya no es 'Machín'! Edson Álvarez revala nuevo apodo que tiene en el West Ham

Tras su salida del Ajax hace algunos meses, el futbolista mexicano Edson Álvarez ha encontrado un nuevo hogar en el West Ham, donde no solo se está consolidando como jugador clave, sino que también ha adquirido un nuevo apodo que ha resonado en el vestuario.

En México, conocemos a Edson Álvarez como 'El Machín', apodo que ha llevado consigo desde su paso por América. Sin embargo, desde su llegada a Inglaterra, el futbolista ha adoptado un nuevo mote que ha llamado la atención de sus seguidores.

En entrevista con Paramount+, Edson Álvarez compartió detalles sobre su desempeño en el West Ham, especialmente después de la victoria contra el Tottenham. Sin embargo, lo más destacado de la conversación fue la revelación de su nuevo apodo entre sus compañeros de equipo.

Según el propio jugador, ahora en el West Ham lo llaman cariñosamente 'Eddy'. Aunque este diminutivo no representa con precisión su nombre, Edson Álvarez admitió en la entrevista que sus compañeros creen que es una forma afectuosa de referirse a él. A pesar de no ser completamente preciso, el futbolista mexicano no se muestra molesto por el cambio y lo acepta con buen humor.

