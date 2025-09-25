¡Agenda deportiva del jueves 25 de septiembre!

Los deportes no se detienen y con el jueves como preámbulo de los duelos del fin de semana, las ligas europeas y la Copa Libertadores llenan el calendario del penúltimo día de la semana.

Ligas de Europa

Las acciones siguen su curso en las mejores ligas de europa, donde los equipos buscan retomar camino, otros permanecer en él y unos más que apenas comienzan. Desde Italia con su Copa, hasta España con LaLiga, el mejor futbol del mundo trae grandes encuentros que podrían ser muy importantes en el rumbo del torneo tanto en liga como en copa.

Copa de Italia: Genoa vs Empoli 10:30 (hora centro de México).

Genoa vs Empoli 10:30 (hora centro de México). LaLiga: Osasuna vs Elche C.F 11:30 (hora centro de México).

Osasuna vs Elche C.F 11:30 (hora centro de México). LaLiga: Real Oviedo vs Barcelona 13:30 (hora centro de México).

@RealOviedo

Europa League

La segunda competencia más importante de Europa esta de regreso, la UEFA Europa League, sigue sus duelos de la etapa de Liga, donde los equipos deberán dejarlo todo en el terreno de juego para no dejar escapar puntos que se hacen valiosos al final del torneo.

Aston Villa vs Bolonia 13:00 (hora centro de México).

VfB Stuttgart vs Celta de Vigo 13:00 (hora centro de México).

Red Bull Salzburg vs FC Oporto 13:00 (hora centro de México).

@AVFCOfficial

Copa Libertadores

El torneo más importante de Sudamérica está llegando a su fin, con un par de equipos ya clasificados, dos más buscarán alcanzar la gloria eterna en los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, que trae dos auténticos partidazos, donde las sorpresas y los goles no van a faltar.

São Paulo vs Liga Deportiva Universitaria de Quito 16:00 (hora centro de México).

Estudiantes vs Flamengo 18:00 (hora centro de México).

@SaoPauloFC

Liga MX Femenil

Luego de la jornada doble en la rama varonil, las acciones en el fubtol mexicano continúan, ahora de la mano de la Liga MX Femenil que continúa su marca de cara a la Liguilla del Apertura 2025, en un duelo que podría definir el rumbo de ambos equipos de cara a la fase final.