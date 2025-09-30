Cemex moderniza sus sacos de cemento tras 13 años y refuerza su liderazgo en México

Cemex, una de las empresas más emblemáticas de la industria de la construcción en el país, anunció este 30 de septiembre de 2025 la renovación de la imagen de sus tradicionales sacos de cemento. El producto con el que inició su historia hace ya 119 años estrena un diseño moderno, funcional y enfocado en brindar mayor claridad a los profesionales del sector.

Se trata de la primera actualización en más de una década, pues la última vez que la compañía modificó la presentación de sus empaques fue hace 13 años. Ahora, la decisión responde tanto a las tendencias globales de comunicación y diseño como a la necesidad de atender de forma más directa las solicitudes de albañiles, ingenieros y arquitectos, quienes pedían un empaque más práctico y con información más accesible.

La renovación no se limita a lo estético: el nuevo diseño resalta la máxima resistencia que ha caracterizado al cemento de Cemex a lo largo de su historia y se convierte en un símbolo del orgullo de la manufactura mexicana.

CEMEX moderniza su imagen | CORTESÍA

¿Qué cambia con los nuevos sacos de Cemex?

Durante la presentación oficial, Sergio Menéndez, Presidente de Cemex México, destacó la relevancia de esta transformación:

“La renovación de nuestros sacos de cemento es mucho más que un cambio de imagen: reafirma su posición como productos insignia y fortalece su identificación en el mercado. También destaca la máxima resistencia que caracteriza a nuestro cemento desde hace más de un siglo, una muestra palpable de que lo hecho en México está bien hecho, como lo han comprobado generaciones de profesionales de la construcción”.

Los nuevos sacos, disponibles en las presentaciones de Cemento Gris, Cemento Mortero y Cemento Blanco, fueron dados a conocer durante la Convención Construrama 2025, un evento clave para la industria en el que también participó Alberto Lozano, Vicepresidente del segmento de Distribución de Cemex México.

La Red Construrama, integrada por más de 900 concesionarios y con más de 2,000 puntos de venta en todo el país, fue la primera en conocer esta renovación que busca acercar a los profesionales un producto actualizado en su empaque, pero con la misma calidad que los ha acompañado en las obras más importantes de México.

CEMEX moderniza su imagen | CORTESÍA

Innovación con seguridad laboral

Otro de los factores que impulsaron este cambio es la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana NOM-036-1-STPS-2018, que establece que los sacos de cemento deben tener un peso de 25 kilos con el objetivo de reducir riesgos laborales y cuidar la salud de los trabajadores de la construcción.

De esta manera, Cemex no solo se adapta a los lineamientos oficiales, sino que también refuerza su compromiso con la seguridad de los albañiles, ingenieros y operadores que día a día utilizan su producto en obras grandes y pequeñas alrededor del país.

Orgullo mexicano en cada obra

La nueva imagen de los sacos subraya el mensaje de que “lo hecho en México está bien hecho”. Con ello, Cemex busca fortalecer el consumo de productos nacionales y mantener su liderazgo como referente de calidad en la construcción.

No es un detalle menor: el cemento de la compañía ha estado presente en proyectos emblemáticos como la Torre Reforma y el Parque La Mexicana en la Ciudad de México; el Museo Internacional del Barroco en Puebla; la Torre KOI y el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano en Nuevo León; el Gran Acuario Mazatlán "Mar de Cortés" en Sinaloa; o el Puente Albatros en Michoacán.

CEMEX modernizó su imagen | @CEMEXMx

Un compromiso con el futuro de la construcción

La decisión de renovar la presentación de sus sacos de cemento confirma el compromiso de Cemex con la excelencia constructiva y con la innovación constante. La empresa sabe que la imagen y la funcionalidad también forman parte de la experiencia del cliente, desde el distribuidor hasta el usuario final.

Al poner al centro a los trabajadores de la construcción y a las tendencias internacionales en empaque, la compañía da un paso más en la consolidación de su liderazgo en el mercado mexicano.