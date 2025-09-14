¡Agenda deportiva lunes 15 de septiembre!

Las ligas de fútbol europeo, la NFL, las Grandes Ligas y una posible extensión de la Serie del Rey, se roban el espectáculo del día lunes, trayendo consigo grandes encuentros que prometen dar un gran inicio de semana para todos los fanáticos.

Futbol

LaLiga cerrará su Jornada 4 cuando el RCD Espanyol reciba al R.C.D. Mallorca. Por su parte la Serie A trae dos partidos a la cartelera: Hellas Verona vs Cremonese y Como vs Genoa.

@RCDEspanyol

NFL

Llega el segundo Monday Night Football de la temporada, esta vez con doble cartelera; las acciones darán inicio con el duelo entre los Texanos de Houston vs Tampa Bay a las 17:00 (tiempo centro de México). Como cierre de cartelera los Raiders de Las Vegas, van a enfrentar a los Chargers a las 20:00 (tiempo centro de México).

@NFL

MLB

Las Grandes Ligas llegan a la parte final de su temporada regular, los equipos luchan por entrar a postemporada y con partidos contados, cada franquicia dejará todo en el diamante para conseguir su objetivo.

Juegos a destacar:

16:40 Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago

17:40 White Sox vs Orioles

17:40 Minnesota Twins vs Yankees

20:10 Dodgers vs Phillies

*En caso de victoria de los Charros de Jalisco sobre los Diablos del México

Juego 5 Serie del Rey 2025

@Dodgers