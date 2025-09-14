¡Agenda deportiva lunes 15 de septiembre!

Las acciones deportivas no se detienen ni en el día más mexicano del año

Juego de los Raiders
Juego de los Raiders | @Raiders
REDACCIÓN RÉCORD
14 de Septiembre de 2025

Las ligas de fútbol europeo, la NFL, las Grandes Ligas y una posible extensión de la Serie del Rey, se roban el espectáculo del día lunes, trayendo consigo grandes encuentros que prometen dar un gran inicio de semana para todos los fanáticos.

Futbol

LaLiga cerrará su Jornada 4 cuando el RCD Espanyol reciba al R.C.D. Mallorca. Por su parte la Serie A trae dos partidos a la cartelera: Hellas Verona vs Cremonese y Como vs Genoa.

A woman wearing a pink shirt holds a blue and white scarf with the text "LO MILLOR DE BARCELONA ES SER DEL ESPANYOL" above her head. She is in a crowded stadium, surrounded by fans wearing blue and white, some raising their arms. The background shows a blurred crowd and stadium seating.
@RCDEspanyol

NFL

Llega el segundo Monday Night Football de la temporada, esta vez con doble cartelera; las acciones darán inicio con el duelo entre los Texanos de Houston vs Tampa Bay a las 17:00 (tiempo centro de México). Como cierre de cartelera los Raiders de Las Vegas, van a enfrentar a los Chargers a las 20:00 (tiempo centro de México).

Image
@NFL

MLB

Las Grandes Ligas llegan a la parte final de su temporada regular, los equipos luchan por entrar a postemporada y con partidos contados, cada franquicia dejará todo en el diamante para conseguir su objetivo.

Juegos a destacar:

16:40 Piratas de Pittsburgh vs Cachorros de Chicago 
17:40 White Sox vs Orioles
17:40 Minnesota Twins vs Yankees
20:10 Dodgers vs Phillies

*En caso de victoria de los Charros de Jalisco sobre los Diablos del México

Juego 5 Serie del Rey 2025

@Dodgers

TE PUEDE INTERESAR

Messi en el Inter de Miami

Futbol Internacional | 14/09/2025

¡Osote de Messi! El argentino cobró penal a lo panenka y lo falló
Santi Giménez con el AC Milan

Futbol Internacional | 14/09/2025

¡Otra vez no! Santi Giménez falló jugada clara de gol
José Urquidy volvió al montículo

Beisbol | 14/09/2025

¡A lo grande! José Urquidy volvió al montículo de MLB tras dos años de ausencia
Te recomendamos
Jerry Jones, dueño de Cowboys, justifica el polémico trade de Parsons: “No se puede tener todo”
Futbol
NFL
MLB
LMB

LO ÚLTIMO

 