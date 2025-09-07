Agenda llena: Clásico Nacional, Canelo, Serie del Rey y NFL en una semana imperdible

El próximo fin de semana promete ser una auténtica fiesta para los amantes del deporte, con una agenda cargada de eventos de primer nivel tanto en México como en el mundo.

En el futbol mexicano, el Clásico Nacional acapara la atención con doble dosis de emociones: América y Chivas se enfrentarán en la Liga MX varonil el sábado y en la Liga MX Femenil el domingo, ambos encuentros programados en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario que será testigo del choque más esperado del balompié nacional.

Desde Las Vegas, el boxeo volverá a brillar con una función histórica. Saúl “Canelo” Álvarez se enfrentará a Terence Crawford el sábado 13 de septiembre, en la primera pelea del mexicano que será transmitida a nivel mundial por Netflix, marcando un antes y un después en la forma de consumir este deporte.

El beisbol no se queda atrás: la Liga Mexicana de Beisbol iniciará a mitad de semana la Serie del Rey, donde los Diablos Rojos del México buscarán la gloria ante los Charros de Jalisco.

Y como si fuera poco, la NFL sigue tomando ritmo en su arranque de temporada. La Semana 2 comenzará el jueves con el Thursday Night Football entre Packers y Commanders, y continuará con 14 juegos el domingo, entre ellos duelos de alto voltaje como Lions vs Bears y la esperada reedición del Super Bowl LIX, con los Eagles visitando a los Chiefs.

Una semana cargada de futbol, boxeo, beisbol y futbol americano que confirma que el deporte no descansa y que los fanáticos tendrán múltiples razones para no despegarse de la pantalla