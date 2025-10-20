Estadio Chili’s: la mejor opción para la Copa del Mundo 2026

A ocho meses de que inicie la Copa del Mundo de 2026, México tiene una cuarta opción para ser sede y disfrutar los partidos. El ‘Estadio Chili’s’ o el ‘Cuarto Estadio’, es una campaña que el restaurante Chili’s inauguró a poco menos de ocho meses para el Mundial, en el cual se podrán disfrutar todos los juegos del torneo de futbol más importante del mundo.

Lo más rico l ESPECIAL

Una gran experiencia

Ante esta iniciativa, Enrique Aranda, director de Chili’s, aseguró en entrevista para RÉCORD que esta experiencia será similar a la de asistir a algún estadio. De igual manera, Carlos Hernández, director de marketing de la cadena, afirmó esto y señaló que además de la mejor comida, también tendrán una excelencia en bebidas y hará múltiples sorpresas a lo largo del Mundial.

“Sale de la idea creativa del equipo de ChiliHeads, tener un cuarto estadio donde todo mundo puede entrar sin tener que pagar un boleto, sin reventa, sin filas y donde además vas a poder disfrutar del mejor ambiente como si estuvieras en un estadio”, dijo Enrique Aranda.

La mejor opción l ESPECIAL

El director de marketing de la cadena resaltó: “Podemos asegurar que habrá la mejor comida, el mejor servicio, la cerveza helada, las mejores margaritas, las mejores costillas. A parte de todo vamos a tener más de 15 pantallas por restaurante en donde vas a poder vivir los 104 partidos del Mundial",

"Y aquí la gente, a parte de comer rico y poder ver los partidos con la familia, va a haber muchas sorpresas, algo de merch, te puedes llevar una playera de la Selección que te guste, vas a poder jugar, vas a hacer cosas increíbles, mejor que en un estadio”, agregó Carlos Hernández.

El Cuarto Estadio l ESPECIAL

¿Elogios de Ricardo Peláez y Jared Borgetti?

Asimismo, los exfutbolistas mexicanos Ricardo Peláez y Jared Borgetti, elogiaron al ‘Estadio Chili’s’. Incluso, Peláez dijo que en ningún estadio del mundo ha podido generar una experiencia como en Chili’s, mientras que Borgetti hizo énfasis en que esta es una gran opción familiar para poder disfrutar los 104 partidos de la Copa del Mundo de 2026.

“He estado en estadios maravillosos en todo el mundo, pero en ninguno he podido comer rico, que me sirvan rico y tener pantallas para poder ver, no solamente en vivo, hay pantallas por todos lados para poder ver la repetición de mis goles, entonces esta experiencia es maravillosa. Es una cuarta opción, familiar, con amigos, te atienden como Dios”, comentó Pelaez para RÉCORD.

“El golazo lo metió Chili’s con esta gran acción del cuarto estadio. La verdad, se volaron la barda. Como ya lo comentaban todos, es una gran opción, habrá mucha gente que no va a poder asistir a los estadios y esta es una gran opción familiar, eso es lo más importante. Aquí los esperamos, su mejor opción para ver el Mundial en Chilli’s”, añadió Borgetti.

Evita el Exceso l ESPECIAL