Alejandra Zamudio: 'Me entusiasma mucho representar como mujer a Mazatlán FC en la eLiga MX'

Alejandra Zamudio, encargada de representar a Mazatlán FC en la eLiga MX, comentó que el hecho de ser una de las dos mujeres presentes en este torneo la entusiasma para dar un mejor papel y mencionó que espera que la presencia femenina aumente en los esports.

“Me entusiasma mucho representar como mujer y me encantaría que después de esto se involucren más mujeres, que sea un parteaguas a varias chicas que no se atreven o les da pena. Yo he escuchado que a varias chicas no las dejan ir a competencias de videojuegos, pero hay mucho que hacer para que esto cambie más y se tenga una mayor presencia femenil”, comentó Alejandra en charla con RÉCORD.

Alejandra también reconoció que el hecho de que la eLiga MX cuente con los mejores jugadores de FIFA del país la inspira, además de que ya esta acostumbrada a la presión en la escena competitiva de los videojuegos.

“A mí me emociona mucho, me entusiasma además que ya estoy acostumbrada a competir contra gente de nivel alto. Incluso hubo un par de chicos que entraron a FIFA que me desearon suerte y eso me entusiasmó más. Esto podría ser una puerta para mí para darme cuenta de cuánto podría mejorar y me enorgullece mucho representar a Mazatlán en la eLiga MX”, comentó.

Alejandra, conocida también como Gucciha recordó sus inicios en los videojuegos y como ingresó a la escena de los esports con Super Smash Bros. Ultimate, famoso juego de peleas de Nintendo.

“Ya tengo en videojuegos desde que tengo memoria la verdad porque tengo un hermano mayor y él era el que me invitaba a jugar. Desde hace un par de años empecé a jugar competitivo de Super Smash Bros. Ultimate por mis amigos. Yo no sabía que existía una escena competitiva de videojuegos y me clave, me gustó mucho todo el ambiente y todo lo existe”, dijo.

