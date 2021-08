Call of Duty Vanguard: Tendrá presencia en Warzone y contará con Zombies

El estreno próximo de Call of Duty Vanguard también terminará por afectar al universo de Call of Duty, y esto quiere decir que tendremos novedades en Warzone.

Raven Software, encargado de Warzone, añadirá un mapa nuevo a Warzone, aunque de momento no se sabe si es que Verdansk será sustituido o cambiará simplemente de ambientación, y es muy probable que lleguen tanto nuevos operadores como armas al battle royale de Call of Duty.

Así mismo, Call of Duty no abandonará a los Zombies, lo cual estará desarrollado por Treyarch Os y se centrará en el marco narrativo de Call of Duty Black Ops Cold War y será un prólogo.

Esto quiere decir que tendremos el primer crossover en la franquicia de Call of Duty. Se asegura que la jugabilidad será innovada y todo estará desarrollado con el motor de Modern Warfare 2019.

