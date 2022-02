Elden Ring: Firma uno de los mejores estrenos en la historia de los videojuegos

Elden Ring llegó para convertirse en uno de los referentes en el mundo de los videojuegos en esta nueva generación y esta nueva creación de FromSoftware ha marcado cifras históricas.

Primero comenzaremos con las críticas que ha recibido, las cuales han sido muy positivas y le otorgan calificaciones sumamente altas (como nuestra reseña que está aquí). A unas horas de su estreno, Elden Ring registraba 97 puntos en Metacritic recordando que solo existen 4 juegos con 98 y uno con 99 (The Legend of Zelda: Ocarina of Time).

Las buenas cifras no solo están en las calificaciones, sino que también se fue el séptimo juego más jugado de Steam esta madrugada con 764 mil 835 jugadores simultáneos. Solo un juego de pago lo superaba y todos los demás por encima de Elden Ring son gratis, he allí gran parte de su popularidad.

Así mismo, en Twitch también ha sido un rotundo éxito y llegó a registrar más de 875 mil 155 espectadores únicos observando streamers disfrutar de esta obra de arte que es Elden Ring.

