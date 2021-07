The Last Of Us: Serie que se estrenará en HBO confirmó el número de capítulos que tendrá

La serie de The Last of Us se ha vuelto uno de los platillos más esperados por la comunidad gamer y ahora se ha confirmado cuantos capítulos tendrá está adaptación.

La primera temporada de la serie de The Last of Us contará con diez capítulos, así lo dio a conocer Craig Mazin, productor ejecutivo de la serie junto con Neil Druckmann, miembro de Naughty Dog y coescritor del primer juego.

También se confirmó que la producción de la serie tendrá a cinco directores diferentes que irán rotando alrededor de la primera temporada, además de que ya está terminado el guion de los primeros cuatro episodios.

Recordar que ya se dieron a conocer a los actores que estará dándole vida a los protagonistas de esta gran historia. Pedro Pascal será Joel, Bella Ramsey interpretará a Ellie y Gabriel Luna a Tommy (hermano de Joel).

