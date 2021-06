League of Legendes: Six Karma, la sorpresa de la División de Honor busca mantener el buen paso

La llegada de alguien a un sitio siempre genera incógnita, ¿caerá bien? ¿se comportará de buena forma? ¿con qué intenciones viene? y la afición de la División de Honor de League of Legends se identifica con dichos cuestionamientos hacia Six Karma.

El desempeño del equipo ha sido destacado, apostando por un cuadro 100% mexicano, liderados por Pillo y Limitationss en una mezcla de experiencia y juventud marcha 3-1, incluyendo una victoria sobre uno de los favoritos de la afición Arctic Gaming, la victoria sobre la manada les trajo algunos fans en contra.

El duelo de la jornada: Six Karma vs. We Talent. Los equipos que más grato sabor con sazón de sorpresa han dejado en su temporada debut en la DDH se enfrentan, la #WdeNuevoLeón enfrenta a los “nuevos” del competitivo mexicano en la Grieta del Invocador. Dos equipos que empujan fuerte por el talento nacional en los esports. Un duelo que promete darnos varios highlights.

La agenda de la #DDHLOL para este miércoles 7 de junio:

18:00 hrs - We Talent vs. Six Karma

19:00 hrs - Team Aze vs. Naguará

20:00 hrs - Janus Esports vs. Atomic México

21:00 hrs - Kings of the North vs. Respawn Esports

La semana 2 de la #DDHLOL nos espera en punto de las 18:00 hrs y en compañía de sus casters de confianza: Abdiel “Tyrone” Estrada, Juan Pablo “Demizos” Morales y Christian “Farenheit” Franco y grandes conocido en la región como Arce Chuang y Ian “Nosfeh” Flaker que no solo tienen apuntes sobre League of Legends, también una forma muy peculiar de llevarnos por la Grieta del Invocador.