The Legend of Zelda Skyward Sword HD, un clásico que merece volver a ser disfrutado

The Legend of Zelda Skyward Sword HD llegó al Nintendo Switch como parte de la celebración del 35 aniversario de The Legend of Zelda y esta remasterización se volvió en el pretexto perfecto para volver a este clásico de Wii.

La historia de este juego es una de las más aclamadas en la saga de Zelda, pues es bien sabido que es el primer juego en el orden cronológico de toda la línea temporal, en donde conocemos a Zelda y a Link, quien tendrá que bajar de Neburia (ciudad en las nubes donde viven) para rescatar a Zelda en un mundo terrenal desconocido y lleno de peligros.

Para evitar cualquier tipo de spoiler si es que no has disfrutado de The Legend of Zelda Skyward Sword te recomendamos jugarlo, pero aquí nos centraremos en su jugabilidad y en el aspecto gráfico del título; aunque está claro que el hilo argumental del juego es uno de sus puntos fuertes por la narrativa que tiene toda la historia.

El título original se estrenó para Wii en 2011 y como era de esperarse, el juego fue un rotundo éxito por la implementación de los controles con sensores de movimiento en el que nuestro brazo derecho envainaría y desenvainaría la Espada Maestra de Link.

En Skyward Sword HD es evidente que hubo una mejora en la eficacia del control y todos los movimientos son más precisos, así como la cámara es bastante amigable y esto también se debe a que el título siempre se ve a 60 fotogramas estables, dando gráficos más claros del entorno y nitidez a los movimientos de los personajes.

La calibración del joycon con la pantalla también es bastante sencilla, aunque si tu pantalla no está perfectamente enfrente de ti deberás de realizar está acción en varias ocasiones, pero la pregunta más importante es ¿Cómo se adaptan los controles al mando tradicional?

Por fortuna la respuesta es positiva y se tiene que aplaudir lo bien lograda que está la experiencia de jugar con mando. El movimiento de la espada responde directamente al movimiento del joystick derecho partiendo desde su posición neutral, por lo que si quieres realizar un corte horizontal hacía la derecha deberás mover el joystick del centro a la derecha, no de extremo.

Si el corte debe ser vertical el movimiento del joystick es del centro hacía arriba y la fórmula se repite con todos los movimientos básicos. Si la situación amerita una estocada basta con pulsar el joystick y si se necesita un giro el josytick debe ir de derecha a izquierda y de regreso.

El problema es que la cámara no se puede mover bajo ningún concepto en esta situación, pues apenas se mueve el joystick Link desenvaina la Espada Maestra. Para evitar estar sacando la espada de su funda todo el tiempo (lo cual se vuelve muy molesto) debes de pulsar el botón L permanentemente para deshabilitar las acciones con la espada y entonces que se active el movimiento de la cámara.

Al comienzo no es nada familiar y puede llegar a ser incomodo, pero con el tiempo se vuelve un hábito. La cámara que normalmente se utiliza para el combate casi no es necesaria si se juega con mando, pues para activarla y pelear si termina siendo una combinación de botones bastante incomoda y no se puede disfrutar de la mejor experiencia.

Gráficamente el juego termina por ser un agasajo para todos los aficionados de The Legend of Zelda y también para los nuevos jugadores que quieran entrar a una de las mejores sagas de la historia de los videojuegos, pues la estabilidad de los 60 fps tanto en pantalla como en portátil con ofrecen un apartado gráfico increíble con escenarios repletos de colores y detalles fieles al estilo de estos títulos y como bonus, Skyward Sword fue el primer juego de Zelda que tuvo música de una orquesta, por lo que los oídos también disfrutarán dela travesía.

El guardado automático es un punto también diferente en comparación con el de Wii, por lo que no será indispensable encontrar una estatua para poder guardar la partida, aunque personalmente me gustan los títulos sin guardado automático.

El avance los textos a una mayor velocidad, saltar escenas de video en las cinemáticas y evitar los diálogos de los tutoriales son algunas de las modificaciones que se tienen en Skyward Sword HD con respecto a su antecesor, aunque ninguna de estas es recomendable. Lo que si ayuda es que nuestra fiel acompañante, Fi, nos puede atender cada que necesitemos un consejo, ayuda o algún tipo de guía cuando nos encontremos perdidos.

Horas de diversión son las que se viven con The Legend of Zelda Skyward Sword HD esperando que nunca termine el juego. Para los que nunca han jugado el juego es una adquisición de la que nunca se van a arrepentir y para los que ya lo jugaron no verán nada espectacular con respecto al original, pero ya depende del amor que le tengan a la saga.

Calificación RÉCORD 8.4

