LLA: Isurus Gaming venció a All Knights y acecha la parte alta de la tabla

Isurus Gaming tuvo una victoria de trámite en contra de All Knights y se colocó en el tercer lugar de la tabla de la Liga Latinoamericana de League of Legends, además de que prácticamente sentenció la eliminación de los Caballeros.

"Realmente creo que hay un Top 3 y listo. Somos Infinity, Rainbow7 y Estral Esports se están ganando su lugar, pero la verdad es que el juego de ningún otro equipo me preocupa", respondió Zerito en conferencia de prensa sobre los juegos que le quedan a Isurus Gaming en la temporada regular.

All Knights con esta derrota ya no depende solamente de sus victorias, pues necesita que los equipos sumen derrotas para poder aspirar al Pentágono de la Muerte, pero los Caballeros no solo buscarán ganar sino jugar bien.

"Aunque ganemos todos los partidos no dependemos solo de nosotros y esa es una situación en la que ningún equipo quiere estar. Ya estamos muertos y por eso no tenemos nada que perder y saldremos a ganar todos, pero al final son los demás equipos los que nos deben de dar vida", comentó Beto, head coach de All Knights.

