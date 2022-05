Mario Strikers Battle League: Vuelve un clásico, Mario y futbol en un juego espectacular

Mario Strikers: Battle League es la resurrección de uno de los juegos clásicos de los últimos años, este que une al futbol y al universo de Mario Bros. es partidos que carecen de reglas y abundan en diversión.

RÉCORD recibió una invitación exclusiva por parte del equipo de Nintendo para darle un primer vistazo a Mario Strikers: Battle League con el equipo de desarrollo de Next Level Games.

Ahora, este pequeño análisis es para esclarecer algunas dudas que me surgieron en la demostración y para comentar a grandes rasgos que podemos esperar de este nuevo Mario Strikers: Battle League y vaya que pinta bastante bien.

Mario Striker: Battle League es un juego de futbol en donde no existe ninguna regla del futbol más que las porterías y los goles, pues no existen faltas, no hay líneas que demiliten el campo por lo que la acción nunca se ve pausada más que cuando se consigue una anotación.

El juego es sencillo pues es de cuatro integrantes más el portero, el cual no se controla de ninguna manera. Se puede jugar con hasta ocho personas en una misma consola (cuatro en cada equipo) en partidos amistosos o hasta 4 jugadores en partidos de copa.

En cuanto a modos de juego tenemos los partidos de exhibición locales o de forma online, así mismo también tenemos las copas, las cuales nos darán monedas en caso de ganarlas y también tenemos los clubes y podremos jugar en línea en clubres con hasta 20 integrantes buscando que la institución creada llegue a la máxima división de Mario Strikers: Battle League.

A la hora de jugar si nuestro equipo no está lleno de personas físicas, podremos decidir si el cambio de control de un personaje es manual (tú decides cuando cambiar) o automático y el mismo juego te va cambiando dependiendo de la situación.

Aquí tendremos los controles básicos de pasar el balón (puede ser raso o elevado), tenemos el tiro, la barrida y poco más; controles básicos para toda la familia y jugadores que tal vez no tengan tantos conocimientos de futbol. Eso sí, no dejemos de lado el tema de los objetos que aparecen a lo Mario Kart y podemos disparar bombas o incluso caparazones.

Lo interesante es que el equipo de desarrollo nos respondió que es sumamente importante darle dirección al disparo y es que a simple vista parece que basta con presionar el botón de disparo, y como cualquier juego de futbol, entre más se presione más fuerte sale el disparo.

Aquí será importante la composición de nuestra escuadra pues tendremos personajes como Donkey Kong que sean especialmente fuertes, Luigi que es técnico y Rosalina que tiene un tiro sumamente poderoso.

Además, durante el juego tendremos el 'Hyperchutazo' (el cual vale dos puntos), el cual caerá más frecuentemente si nos encontramos debajo del marcador, a la hora de hacerlo efectivo, tendremos una barra de color abajo y debemos dar click en el momento correcto para que el tiro sea imparable, pero en caso de no hacerlo a la perfección, el arquero podrá atajarla si es que los integrantes o integrante del equipo presiona lo suficienteme rápido todos los botones del mando.

Hay dos situaciones que me encataron que quiero remarcar, una de ellas es que cada equipo elige el estadio donde quiere jugar y el recinto se fusionará en dos partes en caso de que se elijan dos diferentes. Otro aspecto muy positivo es el progreso local sin necesidad de jugar en línea.

Ahora, aquí mientras más juguemos en cualquiera de los modos iremos juntando monedas, y estas monedas nos permitirán comprar mejores equipaciones para nuestros personajes puesto que les podremos poner cascos, guantes o pecheras que les den más potencia de disparo, mejor técnica por poner algunos ejemplos. Cada personaje tiene sus equipaciones.

También tenemos puntos para el club y estos nos prermitirán mejorar nuestros estadios, pero estos solo se ganan jugando con el club y el estadio es solo el del club si eres el líder.

También se mencionó que es llegará más contenido después del lanzamiento del juego, el cual es el 10 de junio. Solo queda esperar la fecha de estreno para dsifrutar de Mario Strikers: Battle League.

