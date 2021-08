PlayStation: Ofrece múltiples juegos con descuento por las 'Rebajas de verano'

PlayStation ofrece múltiples descuentos en su tienda virtual con motivo de sus 'Rebajas de verano' como ya es una costumbre y hay algunos que sobresalen, por lo que daremos nuestras recomendaciones.

De la saga de Assassin´s Creed sobresale el último título de la saga. Valhalla se encuentra con un precio de 39.99 dólares. En esta historia encarnaremos en Eivor, un o una vikinga (depende de la decisión del jugador) que buscará llevar su civilización a tierras del Reino Unido a establecerse tras diferencias en las costas escandinavas.

Otro juego que no puede escapar del radar es Mortal Kombat 11. En este juego de peleas tendremos un choque entre los peleadores del presente y los del pasado sumado a personajes como Rambo y Terminator (contenido de paga extra), y de momento pasó de pasar un costo de 50 dólares o costar 19.99 dólares.

Star Wars Jedi: Fallen Order es un gran título que cuenta una historia canónica dentro del universo de Star Wars en donde descubrimos a una esperanza jedi que todos habían pasado por alto y en esta ocasión ha recibido una actualización para apreciarse de mejor manera en lanueva generación. Tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5 este juego tiene un costo de 24.99 dólares.

The Last of Us II es probablemente el mejor juego de PlayStation 4 junto a Ghost of Tsushima. La continuación de la mítica saga que será llevada a la pantalla chica en HBO en estos momentos tiene un costo de 29.99 dólares.

