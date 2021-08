PlayStation: Ofrece una oferta en su suscripción PlayStation Plus

Probar cosas nuevas siempre es bueno y por eso, PlayStation ofrece una oferta única por tiempo limitado para los usuarios que quieran probar de todos los beneficios de la comunidad de PS Plus, y así formar parte de una de las redes de jugadores más grandes del mundo.

Con esta suscripción a PlayStation Plus no sólo tendrás acceso al mundo épico del modo multijugador online y beneficios exclusivos como betas anticipadas o complementos exclusivos para algunos de los videojuegos más populares, sino que además gozarás de descuentos exclusivos en juegos y reservas para ahorrar aún más. Una inversión a largo plazo que definitivamente vale la pena.

Sumado a lo anterior, formarás parte de un programa mensual de recompensas donde podrás obtener de manera gratuita hasta dos juegos de PlayStation 4, con títulos adicionales de PlayStation 5 que se agregan a la lista con regularidad. Y si eres usuario de PS5, tendrás acceso a una colección especial de grandes títulos como God of War, Persona 5, The Last of Us Remastered, Bloodborne y más.

Además, con ella podrás tener acceso exclusivo a una nube personal, con hasta 100 GB de almacenamiento para guardar el progreso de tus juegos y llevarlo a todas partes, ofreciéndote la oportunidad de llevar tus partidas al siguiente nivel; con el guardado en la nube, podrás transferir fácilmente tus datos de guardado de una consola a otra, sólo asegúrate de activar esta opción en tu consola PlayStation.

Por tiempo limitado (hasta el 30 de agosto), los usuarios que no poseen una suscripción vigente podrán adquirir 12 meses a PlayStation Plus a $19.99 dólares; para hacer válida esta oferta, deberás visitar el siguiente enlace: https://store.playstation.com/product/IP9101-NPIA90005_01-PSPLUSDIS50OFF1Y.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADDEN 22: YA SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN XBOX, PLAYSTATION Y PC