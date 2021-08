Ghost of Tsushima: Llegó a la perfección gracias a Director´s Cut

Ghost of Tsushima fue uno de los títulos más laureados del 2020 que compitió por todas las categorías en los premios más importantes con una competencia con The Last of Us II, DOOM Eternal y Hades, pero ahora el título de Sucker Punch llegó a un nivel aún más espectacular con una consola que le da más poder para ofrecer una experiencia sin igual.

Ghost of Tsushima se estrenó en PlayStation 4 y la expansión de Director´s Cut se puede jugar en esta consola o bien se puede pasar al PlayStation 5 y el mismo juego brinda de forma bastante simple la posibilidad de transferir el progreso para no tener que jugar todo desde ceros.

En esta historia encarnamos al samurái Jin Sakai que busca recuperar la paz en su país tras el ataque de los mongoles. Con la captura de su tío (Shimura) Jin se convierte en el Fantasma de Tsushima intentando rescatar o ayudar a personas que lo ayudarán a acabar con las legiones enemigas.

La historia te lleva por la evolución de un personaje que debe de abandonar los principios con los que fue criado por la realeza guerrera de Japón, lo cual significa un conflicto interior, pero que debe aceptar si es que le quiere hacer frente a la fuerza mongola, pero en Director´s Cut la historia intrapersonal de Jin es aún más explorada gracias a la Isla de Iki.

Para los usuarios nuevos (como yo) con terminar el primer Acto I puedes acceder a la Isla de Iki que es la gran adición dentro de la Director´s Cut, pero voy a aconsejar a todos los nuevos jugadores, no lo hagan; pues hay acontecimientos que pierden esencia por no haber terminado la historia principal. Así mismo la dificultad sube considerablemente por lo que lo mejor es terminarse de armarse en Tsushima.

En la Isla de Iki exploraremos con mayor profundidad el pasado de Jin y lo que vivió con su padre, además del significado de los samuráis en una tierra donde su presencia no es venerada pues la isla está llena de piratas y saqueadores.

UNO DE LOS MEJORES COMBATES JAMÁS CREADOS

Ghost of Tsushima ofrece uno de los combates más fluidos y perfeccionados en la historia de los videojuegos y con Director´s Cut todo es más envolvente, adictivo y excitante gracias a un factor sumamente importante el Dualsense.

Gráficamente la historia de Jin exprimió por completo las capacidades del PlayStation 4, pero en el PS5 la iluminación, las texturas, las sombras y los detalles faciales con una alta definición con 60 fps estables provocan un espectáculo visual.

El Dualsense nos permite imaginar que de verdad estamos desenfundando una katana pues incluso en la bocina del mando se generan varios ecos de sonido sutiles que sumergen al jugador aún más en la experiencia. Las vibraciones tan precisas según los acontecimientos que ocurran en pantalla provocan nerviosismo y alimentan la adrenalina del combate.

La gran cantidad de ramas de perfeccionamiento en el combate no lo hacen para nada simple, pero si es bastante intuitivo y es que tan solo el personaje cuenta con cuatro posturas de combate diferente que te ayudan según el reto y las cuales pueden ser mejoradas al menos cuatro niveles cada una.

Hay más habilidades disponibles para aprender como es enfrentamiento uno a uno dejando en claro que Jin es un gran samurái, o el combate sigiloso y varias técnicas ocultas. También el uso de kunais, del arco, bombas explosivas, bombas de humo y existen las mejoras ‘de campo’, como lo son el movimiento a la hora del combate o mejorar el uso de cualquier arma.

Ante esto resulta más amplio que un examen de historia recordar todas las habilidades que cuenta Jin en su aventura, pero esto lo hace una experiencia rica en el combate como pocas por lo bien implementadas que están todas las habilidades, pues tarde o temprano deberás ocupar cada una de ellas.

Sin duda otra de las grandes mejoras es la tensión de los gatillos al momento de utilizar los gatillos del Dualsense. La cuerda de nuestro arco se tensa dependiendo de la distancia a la que queremos de disparar y nuestro dedo debe ser sensible para poder ser precisos en todo momento. De verdad que por la simple existencia del Dualsense todos los juegos se vuelven mejores en el PlayStation 5.

Por cierto, además de jugar en altavoces; en RÉCORD tenemos la oportunidad de disfrutar los juegos de PlayStation 5 con el audio 3D gracias a los Pulse 3D y esto también es altamente recomendable, pues hasta el más mínimo detalle lo pueden apreciar nuestros oídos. Ghost of Tsushima lo jugué en japones y no encuentro una razón para no hacerlo. Además de que gracias al PS5 los tiempos de carga son insignificantes.

Al final Ghost of Tsushima Director's Cut nos lleva a una película de 60 horas que sería digna de todos los Oscar por la perfección con la que introduce la acción en una narrativa profunda y llena de choques emocionales. Me he vuelto adicto a Ghost of Tsushima.

Aunque reconozco que esta práctica de un Director´s Cut no es de mi agrado en el mundo de los videojuegos por el bolsillo de los usuarios aunque si es cierto que esto es más que un simple DLC. Espero que no se vuelva una tendencia y esto fuera algo obligado por el cambio de generación en las consolas, pero este Ghost of Tsushima es algo espectacular que nadie debe de perderse.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CALL OF DUTY VANGUARD: NUEVO JUEGO DE LA SAGA ANUNCIÓ SU FECHA DE ESTRENO