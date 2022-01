Seiya previo a la LLA 2022: 'Sigo pensando que soy el mejor jugador'

Isurus Gaming ansía con volver a la gloria y uno de los pilares que es constante en este equipo es Seiya. El midlaner mexicano del Tiburón es el gran veterano de Isurus y acepta este rol buscando ser un buen compañero para formar un equipo ganador.

"No siento que haya cambiado mucho. Apenas nos estamos conociendo como equipo, no tenemos tanto tiempo practicando y el rol que sea necesario que cumpla lo voy a buscar cumplir para poder tener éxito como equipo.

"Personalmente me siento más emocionado este año comparado con los anteriores como poder jugar presencialmente y tener el Mundial en Norteamérica y en México", aseguró Seiya en charla con RÉCORD.

Igualmente, el carrilero central de Isurus Gaming aseguró que se sigue viendo como el mejor jugador de la competencia en su posición, pero lo más importante al final es el trabajo en equipo.

"Yo siempre me considero que estoy a tope, como competidor siempre debes tener confianza en ti mismo y pensar que eres el mejor y sigo pensando que soy el mejor, pero no es en todo lo que me enfoco, también quiero ser el mejor compañero y el mejor equipo", agregó Seiya.

Por último, Ukkyr y Seiya hablaron con respecto al juego de exhibición que tendrán en contra del equipo recién ascendido Globant Emerald, en un hecho poco visto pues los equipos hacen aparición jugando hasta que comienza la temporada.

"Creo que es una linda práctica. De la última vez que los fans pudieron ver contenido de la LLA fue en septiembre u octubre, entonces es demasiado tiempo en que los fans no pueden ver a los equipos practicar. Estaría bueno que se haga una costumbre", opinó Ukkyr.

"Pienso que está cool, pero necesita haber una motivación tras ello para que los equipos y jugadores se lo tomen en serio, entonces tiene que haber un balance entre todo", concluyó Seiya.

