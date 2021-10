Steam: Juegos de terror con descuento por la época del Halloween

La época de Halloween da paso para que la gente despierte su gusto por el género de terror y ante esta situación Steam colocó varios títulos con descuentos bastante llamativos.

Un clásico del terror en multijugador como Dead by Daylight se encuentra con 50 por ciento de descuento y tiene un costo de 114.5 pesos, aunque claro, esto no incluye todo el contenido extra del título.

Phasmophobia también es otra gran opción para los que juegan con amigos y esperan cazar fantasmas o espíritus malignos con un costo de 127.49 pesos. También Dying Light está a mitad de precio y solo cuesta 224.5 pesos.

También toda la saga de Resident Evil se encuentra en oferta, incluida la última entrega (Resident Evil Village). Uno de los favoritos es Little Nightmares y también tienen un gran descuento.

Algunos otros juegos que no son necesariamente de terror también están de oferta como Devil May Cry 5, Psychonauts 2, Scarlet Nexus, Call of Duty: Black Ops, Control y mucho más, por lo que si gustas ver la lista completa te dejamos el link.

