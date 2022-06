Summer Game Fest: ¿Qué se anunció en el primer día de la conferencia?

Se acabó el primer día de la Summer Game Fest y se tiene que decir que terminó por ser una primera conferencia lenta y sin grandes anuncios, pero títulos rescatables dentro de las 2 horas de transmisión.

Al comienzo tenemos el juego de Alien Dark Descent, un juego enfocado en el universo de Alien que será cooperativo e isométrico, con vista desde arriba en donde tendremos que combatir alienígenas.

Después tuvimos el favorito de la noche del Summer Game Fest. The Callisto Protocol, a pesar de ser un descendiente de Dead Space, ha maravillado al mundo con su violencia, lo sangriento que es y la gran calidad gráfica en un gameplay espectacular.

Luego Call of Duty Modern Warfare 2 tuvo su gran espacio para mostrar la misión en la plataforma petrolera con acción, físicas de agua e inteligencia artificial mejorada.

Dentro de los otros anuncios relevantes tenemos el remake de The Last of Us Part I para PlayStation 5, además de que el multijugador para The Last of Us Part II está próximo.

De los demás tenemos anuncios mucho más olvidables como Fort Solis, un poco de Saints Row, Marvel´s Midnight Suns y Routine.

