World 2021: EDG avanzó a Semifinales tras vencer a Royal en una emotiva partida

Edward Gaming, equipo chino de esports, consiguió un histórico pase a las Semifinales del Mundial de League of Legends luego de derrotar en una vibrante serie a Royal Never Give Up, también equipo chino.

NOOOOO WEEEEEEEEEI, EL SMITEE. ¡JieJie le roba a @RNG el nashor en la cara y la pelea termina en un reparto de 3x3! https://t.co/vMMCKyK378 #WorldsCuartos2 pic.twitter.com/HIjxsqH6bA — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) October 23, 2021

EDG comenzó con la ventaja en una contienda sorpresiva y es que Royal Never Give Up decidió utilizar a Annie en la calle central; un campeón que está completamente fuera de las composiciones más fuertes de la actualidad.

LA LPL ES ESPECTACULAR SZJDZFJKDXBVJXKBCJKVBCXKVBXC. ¡Otro barón nashor que roba JieJie y mapa para @EDG_Edward! https://t.co/vMMCKyK378 #WorldsCuartos2 pic.twitter.com/k8cSgCKH4C — Superliga - League of Legends (@LVPesLoL) October 23, 2021

Para la segunda partida Royal reaccionó y colocó el marcador 1-1. En la tercera partida, EDG volvió a tomar la ventaja en gran medida por dos robos de barones que decantaron la ventaja de oro a favor de Edward que aprovechó el Aphelios en manos de Viper.

Al final la quinta y última partida no fue tan emocionante como las anteriores y es que EDG superó a sus compatriotas en menos de 30 minutos con nueve asesinatos de diferencia. De esta manera Edward Gaming avanzó a Semifinales de un Worlds por primera vez en su historia.

