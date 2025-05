Alexa Grasso regresa a UFC 315 ante Natalia Silva: Fecha, horario y dónde ver la pelea

Este sábado 10 de mayo, la peleadora mexicana Alexa Grasso (16-4-1; No. 1 en el ranking de UFC) reaparecerá en el octágono más importante del mundo en UFC 315: Muhammad vs Della Maddalena, donde enfrentará la difícil tarea de medirse ante la brasileña Natalia Silva (18-5-1; No. 5 de UFC) en Montreal, Canadá.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Este combate marca el regreso de la tapatía tras ocho meses de inactividad y representa una oportunidad clave en su camino para volver a ser la monarca de la división mosca.

Pero este desafío no será nada fácil, pues la sudamericana llega en increíble ascenso con seis victorias consecutivas desde su llegada a UFC en 2022, colocándose rápidamente como una de las fuertes contendientes de la división mosca.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

|

Silva es una gran amenaza por su pelea distancia y con gran contragolpe. Sin embargo, Alexa tiene gran experiencia ya, y asegura haber realizado un campamento enfocado en contrarrestar este estilo

"La verdad es que fue una preparación muy buena me encantan los retos, sabemos que es una peleadora muy difícil y nos tomamos muy en serio cada reto y entrenamos super bien para poder contrarrestar su juego", señaló en entrevista para RÉCORD.

Sus trilogías con la legendaria Valentina Shevchenko la han llevado a mejorar en cada aspecto, convirtiéndola en una de las peleadoras más completas de la compañía.

"Cada pelea tú sigues mejorando, sigues aprendiendo, cada acampamento te haces más fuerte, obviamente tambien la madurez, entonces nada, yo estoy muy contenta de todo lo que he podido aprender durante todos estos años", resaltó la de Guadalajara.

|

CUANDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER ALEXA GRASSO VS. NATALIA SILVA

UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena se llevará a cabo este sábado 10 de mayo Canadá. La cartelera comienza a las 4:30 p.m. CDMX / 6:30 p.m. ET con las preliminares iniciales; la cartelera principal de PPV comienza a las 9 p.m. CDMX / 10 p.m. ET. Este evento podrá verse en todo México a través de Fox Sports.

La cartelera de UFC 315: Muhammad vs. Della Maddalena

• Campeonato de Peso Welter: Belal Muhammad (c; 24-3) vs Jack Della Maddalena (17-2)

• Campeonato de Peso Mosca femenino: Valentina Shevchenko (c; 24-4-1) vs Manon Fiorot (12-1)

• Peso Gallo masculino: Jose Aldo (32-9) vs Aiemann Zahabi (12-2)

• Peso Mosca femenino: Alexa Grasso (16-4-1) vs Natalia Silva (18-5-1)

• Peso Ligero: Benoit Saint Denis (13-3) vs Kyle Prepolec (18-8)

Peleas Preliminares

• Peso Welter: Mike Malott (11-2-1) vs Charles Radtke (10-4)

• Peso Mosca femenino: Jessica Andrade (26-13) vs Jasmine Jasudavicius (13-3)

• Peso Semipesado: Modestas Bukauskas (17-6) vs Ion Cutelaba (19-10-1)

• Peso Semipesado: Navajo Stirling (6-0) vs Ivan Erslan (14-4)

ESPN Deportes/ESPN+ (en EE. UU.), 4:30 p.m. CDMX / 6:30 p.m. ET

• Peso Mediano: Marc-Andre Barriault (16-9) vs Bruno Silva (23-12)

• Peso Pluma: Daniel Santos (12-2) vs JeongYeong Lee (11-2)

• Peso Gallo masculino: Brad Katona (16-4) vs Bekzat Almakhan (11-2)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Faitelson aclara altercado con José Ramón: "No permitiré que me ofendan, me atacan y ataco"