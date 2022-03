Brandon Moreno tras acusaciones de racismo: ‘Deiveson está corriendo’

Tras la pelea entre el mexicano Brandon Moreno y el brasileño Deiveson Fuigueiredo, el sudamericano señaló que fue víctima de racismo por parte del equipo de Moreno y se negó a la cuarta pelea para que Moreno recupere el título de peso mosca de la UFC que perdió el 22 de enero de este año.

Ante esto, el nacido en Tijuana señaló que solo son pretextos de Deiveson, y catalogó sus declaraciones como ‘estúpidas’, sentenció que ya tomó las medidas necesarias y que no está preocupado.

“Yo ya hablé con la UFC, con la gente de arriba y hasta cierto punto me dijeron que no me preocupara, que todo iba a salir conforme al plan y que yo iba a pelear por el título, pero en este punto creo que literal, Deiveson está corriendo”, mencionó Brandon para ESPN.

“Estaba jugando con su teléfono y estaba transmitiendo en vivo en Instagram y usando muchos filtros. Es una pena que no tengamos el video completo porque era una transmisión en vivo, no lo guardó. Estaba usando filtros. Dana White, mis compañeros de equipo y él incluso usaron un filtro conmigo”, finalizó.

Esta fue la respuesta del mexicano al brasileño quien señaló que: “Quería pelear hasta que su equipo se pasó de la raya, con comentarios racistas, llamándome mono e incluso yendo al extremo a editar una foto poniendo la cara de un mono encima de la mía. Sabes de lo que hablo, Raúl Arvizu”, expresó en un posteo.

La cuarta pelea entre estos competidores de la UFC está en aire, pues el presidente Dan White, respeta las opiniones de los campeones para definir a sus próximos rivales.

