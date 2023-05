David Martínez previo a pelea frente a Zarauz: 'Soy el campeón; hay que hacerlo valer'

David Martínez vuelve a subir a la jaula de Combate Global ahora para defender el título de las 135 libras ante un rival que, si bien no pasa por su mejor momento, sí cuenta con amplia experiencia que puede sacar a flote para vencer al mexicano.

El 'Black Spartan', con marca de 9-1 y una racha de cinco victorias al hilo, defiende el campeonato contra el peruano José Zarauz, un hombre que cuenta con 32 presentaciones y una marca de 23-9. Aunque ha ganado dos de sus últimos cinco combates, el sudamericano merece respeto y su experiencia lo hace un rival incómodo, según Martínez.

“No va a ser una pelea nada sencilla. Lo he visto pelear en algunas ocasiones y tiene muchos recursos, pero soy el campeón y hay que hacer valer esa etiqueta. Claro que es un peleador con mucha experiencia, pero yo también, vengo peleando desde muy joven, hice muchas peleas en nivel amateur y como profesional me he destacado”, afirmó el mexicano en charla con RÉCORD.

David es hermano de Melissa 'Super Mely' Martínez, otra peleadora profesional que, durante su paso por Combate Global, llegó a ostentar una marca invicta de 6-0 y también se colgó un campeonato, por lo que para 'Black Spartan' la exigencia de ser un ganador en esta disciplina es otro impulso para salir airoso este domingo.

“La verdad es que entre familia siempre nos hemos ayudado a ganar las peleas, entreno con mi familia y no hay nada que te llene más de motivación que eso. Sentimos mucho el cariño de la gente en redes sociales y es también por ellos que damos nuestro máximo esfuerzo”, respondió.

El combate ante Zarauz se efectuará a cinco asaltos en los Mediapro Studios de Miami, Florida y para este choque, el de la Ciudad de México espera una verdadera guerra, aunque será mesurado en los primeros minutos, ya de después de todo es el retador, quien está obligado a ir al frente.

“En una pelea de campeonato hay que ser mucho más inteligentes, siendo el campeón, puedo manejar los tiempos. Hay que esperar la oportunidad, pero hay que crearla también. Confío en nuestra preparación y táctica y ya llevarán que saldré con las manos en alto”, confirmó.

La función de este domingo podrá verse en nuestro país mediante la plataforma FITE TV, en el siguiente enlace https://www.fite.tv/watch/combate-global-martinez-vs-zarauz-es/2pd26/ a....

