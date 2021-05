Goyito Pérez, en busca de su primer triunfo en Bellator: 'Sueño con el campeonato'

El cielo es el límite para Érik 'Goyito' Pérez, quien este viernes buscará su primera victoria en Bellator, que lo impulse en el ranking hasta la batalla por el título de peso Gallo.

"Sueño con ese campeonato, trabajo muy duro para llegar ahí. Creo que las últimas ocasiones me arrastró muy abajo de la escalera, pero esta pelea va a hacer que suba otra vez peldaños para llegar a ese título".

"Sé que muy pronto voy a tener ese título, ahora sí estoy bien preparado mentalmente para llegar hacia él y este es mi primer gran sueño en las Artes Marciales Mixtas", platicó Goyito Pérez en entrevista con RÉCORD.

En su tercera batalla en la promoción, Pérez (19-8) enfrentará en Bellator MMA 258: Archuleta vs Pettis, al estadounidense Blaine Shutt (8-4) en la Mohegan Sun Arena de Uncasville, Connecticut.

"Visualizo terminar la pelea, visualizo una pelea donde voy a tener la mano en alto, una pelea que va a ser perfecta para mí donde voy a fluir muy bien y la victoria, primero Dios, va a ser mía. Tengo mucha experiencia en este deporte, mi madurez y la confianza, estoy confiado en que tengo una muy buena preparación, en que tengo una muy buena técnica y que voy a hacer lo que me divierte", mencionó el mexicano.

"La verdad (Blaine Shutt) no tiene ni un arma, lo considero un peleador más, un objetivo que hay que terminar y yo tengo muchas armas para él", declaró.

El peleador mexicano comenzó su camino en Bellator con el pie izquierdo al caer por nocaut ante Toby Misech, quien excedió el límite de peso por 6 libras y por decisión ante el veterano Josh Hill.

"Como siempre he dicho, la verdad no veo estas derrotas como derrotas, lo veo más como aprendizaje, me han dado mucha madurez, he seguido evolucionando en mi pelea. Esta pelea la voy a sacar, voy a ir por el triunfo, he aprendido mucho de mis últimas dos peleas, y hay que salir para que vean qué es el ‘Goyito’ Power", declaró el peleador tricolor de 31 años de edad.

