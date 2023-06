Irene Aldana lista para enfrentar a Amanda Nunes: "Entrar enfocada, agresiva y presionar la pelea"

Amanda Nunes es favorita en las apuestas para su pleito de esta noche ante Irene Aldana, por el título peso gallo de UFC, y es que la brasileña, es doble monarca simultáneamente y está considerada como una de las mejores peleadoras de la compañía, pero la sudamericana carece de algo de lo que su rival presume, y eso es, haber nacido en México.

Aldana busca convertirse en el cuarto compatriota que obtiene un campeonato en UFC, como ya lo hicieron este año Brandon Moreno, Yaír Rodríguez y Alexa Grasso. La de Sinaloa le guarda respeto a su rival, pero la fórmula la tiene a su favor y eso es el pundonor de todo peleador tricolor.

“Entrar enfocada, agresiva y presionar la pelea, creo que es una de las claves, pero creo que la más importante es el corazón mexicano. Creo que eso nos ha distinguido a los peleadores mexicanos, el que tenemos casi casi, que perder la vida para que nos hagan rendirnos. Esa es una de las claves más importantes”, sostuvo Irene en entrevista con RÉCORD.

Hace algunos meses, ya que Alexa había logrado su victoria ante Valentina Shevchenko y que le valió la corona en el peso mosca, reconoció que sintió presión por ver cómo Brandon y Yaír habían conseguido sus campeonatos. En este sentido, Irene afirma que por su parte no hay presión, sino un mayor deseo de darle a México otro título mundial.

“Se siente el compromiso de que ganes y que lleves ese cuarto cinturón a México y te unas a tus compañeros, a Yaír, Brandon y Alexa, pero más que presión es una motivación, me impulsa muchísimo, me motiva muchísimo. Se siente súper padre el poder unirme a ellos con todo lo que están logrando. Me alimento muchísimo de eso. Yo diría que es un punto a favor”, recalcó Aldana.

Recordar que la rival original de Amanda para la pelea estelar de UFC 289 iba a ser Julianna Peña, pero una lesión en las costillas la dejó inhabilitada para pelear, por lo que esta oportunidad que se le brinda a la mexicana no pretende desperdiciarla.

“Creo que ya estaba destinado, la gente estaba pidiendo mucho esta pelea, sabíamos que en cualquier momento iba a llegar la oportunidad y para eso están, para tomarlas y aquí estamos”, concluyó.

