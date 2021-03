Lux Fight League: Masio Fullen buscará arrebatarle el cinturón Pluma a Diego Lopes en LUX 012

Una guerra protagonizará esta noche el peleador mexicano Masio Fullen (14-7), quien buscará arrebatarle el cinturón Pluma de Lux Fight League al brasileño Diego Lopes (18-3) en LUX 012.

"Estoy preparado para una guerra, no espero menos de Diego, sé que es un atleta muy completo, es el campeón de la división, no hay nada personal de por medio, es puro trabajo. Puede que se vaya a decisión, sometimiento o nocaut, lo que sea pero estamos preparados para lo que venga del otro lado", aseguró Fullen en entrevista con RÉCORD.

Su salida del Ultimate Fighting Championship (UFC), la muerte de su padre Leonardo en 2016 y una fractura en la mano derecha que lo tuvo 2 años y medio fuera de competencia, fueron golpes duros para el tapatío, quien a pesar de las adversidades mantiene su espíritu de guerrero y el hambre de triunfo.

"Es un logro personal muy importante, vengo de reponerme de una lesión que casi me deja fuera, con una racha de tres victorias, dos dentro de LUX y personalmente es algo muy satisfactorio para mí demostrarle a la gente que a pesar de las cosas que se me pusieron en contra aquí estoy día con día, echándole ganas y ganándome mis oportunidades porque nada es regalado, todo es ganado", declaró.

Antes de subir a la jaula en busca de su presa, Fullen escuchará a Pérez Prado, "el Rey del Mambo", como lo hace en cada batalla para conectar con su padre, quien lo cuida desde el cielo.

"Me liberan, me hacen sentir bien y listo para la batalla. Me la pasaba viajando con mi papá en su camioneta, él siempre escuchaba sus mambos y es algo que me hace sentirlo cerca de mí en esos momentos que son difíciles mentalmente porque es una batalla mental que la gente no sabe.

"Es una batalla mental durísima, trato de estar conectado con mis seres queridos y que fluya lo que tiene que fluir", platicó Masio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LUX FIGHT LEAGUE: HUGO FLORES VOLVERÁ AL OCTAGONO DESPUÉS DE UN AÑO DE AUSENCIA