UFC: Paulo Costa reveló que peleó borracho el campeonato de peso completo

El peleador brasileño de la UFC, Paulo Costa, reveló que el combate que sostuvo contra Israel Adesanye por el título de peso completo lo hizo estando borracho.

Costa recordó que no había podido dormir un día previo a la pelea por lo que decidió tomar una copa de vino para conciliar el sueño; sin embargo, terminó tomándose toda la botella.

“Tenía que dormir porque no lo había hecho en las últimas 24 horas. Bebí vino. Mucho vino. Una botella de vino entera para quedarme dormido. Tomé una copa, no funcionó. Dos copas y nada. La mitad de la botella y no funcionó. Al final me la tomé entera", recordó Costa en sus redes sociales.

Al final, Adesanye no tuvo mayores dificultades para vencer a Costa que se encontraba adormilado por la bebida alcohólica, pero no por eso le quitó crédito a su oponente

“Era una pelea por el título y estaba adormilado, bostezando, despreocupado. Estaba demasiado calmado”, aseguró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: KHABIB: 'MCGREGOR NO ES REAL MADRID, NO VOLVERÁ A LO MÁS ALTO'