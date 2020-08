Lux Fight: Luis Solórzano y Alessandro Costa darán grito de Independencia en la jaula

El peleador mexicano Luis 'Power' Solórzano dará el Grito de Independencia arriba de la jaula de LUX Fight League donde disputará el primer cinturón de peso Mosca en la historia de la empresa ante el brasileño Alessandro Costa.

Solórzano (6-5) y Costa (8-2) protagonizarán la cartelera LUX 010, que se celebrará a puerta cerrada el 18 de septiembre en Monterrey bajo un estricto protocolo sanitario.

"Va a ser una gran fiesta mexicana. Definitivamente hay una gran expectativa, el Lux 009 realmente fue un éxito rotundo, rompimos números en todos los rubros fuera de taquilla: en audiencia, difusión, crecimiento de marca, exposición con UFC. La gente de UFC está muy contenta con el producto, de hecho ahorita la están promocionando más para este 18 de septiembre.

"La idea es darle una fiesta a todos los mexicanos con una gran cartelera. Sabemos que Lux se va a ver por todo el mundo y la gente está muy ansiosa de que llegue el día", mencionó Joe Mendoza, presidente de Lux Fight League, en entrevista con RÉCORD.

El título en las 125 libras, explicó el directivo, es para darle fuerza a esta división que estaba olvidada y en la que son fuertes los mexicanos y latinoamericanos.

"Con esta cartelera le damos continuidad a muchos proyectos. No solo se trata de hacer matches que llamen la atención sino que tengan un por qué y un fin. La división de las 125 libras que es el campeonato que se va a disputar es una división que está muy olvidada en el MMA en general. Es una división que no ha tenido el apogeo y la difusión y no ha sido tomada en cuenta como todas las demás divisiones.

"Entonces hay una gran oportunidad ahí. Sobre todo porque sabemos que los latinos y en especial los mexicanos es precisamente la división donde destacamos. Tenemos grandes guerreros y estrellas en estas divisiones y la idea de abrir este campeonato es precisamente darle fuerza a una división que en Lux tiene mucha profundidad. 'Power' Solórzano y Costa van a disputar el campeonato, pero atrás vienen contendientes que tienen el nivel para poder pelear por ese cinturón. Cosa que antes no se veía", explicó Joe.

El mexicano y exUFC Masio Fullen, quien buscará su segunda victoria en LUX, y el colombiano Dumar Roa, quien hará su debut en la empresa, se enfrentarán en la batalla coestelar en peso Pluma.

Pablo Sabori y Daniel Zellhuber debutarán en la Liga más importante de Latinoamérica cuando enfrenten a Alejandro Marroquín y a Miguel Arizmendi, respectivamente.

Además, se disputarán tres duelos del torneo 'Guerreras LUX' del que saldrán tres semifinalistas para definir a la primera monarca de las 115 libras. Tani Torres ante Laura Zamora, Alejandra Orozco contra Judith Bolaños y Ana Guerrero se medirá con Yaneth Vidal.

