UFC: Dana White confesó que Conor McGregor no volverá a pelear en el 2020

Dana White, presidente de la UFC, reveló en una entrevista con el portal Barstool Sports que no hay planes para que el irlandés, Conor McGregor, pelee en lo que queda del 2020.

“Este año está retirado, no tiene peleas este año, y no tendrá una pelea en lo que resta del mismo. Conor McGregor no peleará en 2020, se los garantizó”, mencionó White en el podcast ‘My Mom ́s Basemnte’ de Barstool Sports.

McGregor mencionó a ESPN a principios de junio que nada en la UFC lo entusiasmaba, situación por la cual mandó un tuit anunciando su retiro del octágono ese mismo mes.

Por último, Dana White finalizó comentando que si Conor estuviera buscando algún tipo de oferta ya lo habría llamado situación que no ha pasado.

"No estoy enfocado en nada con alguien que no esté peleando.Conor McGregor está retirado. ¿Todos creemos que se mantendrá retirado? Creo que la mayoría de nosotros no cree que seguirá retirado”, añadió.

