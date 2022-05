Manuel Torres sobre su próximo debut en UFC: 'Es un sueño cumplido'

Como un sueño hecho realidad calificó Manuel Torres su llegada al Ultimate Fighting Championship (UFC), donde se convertirá en el peleador mexicano número 38 en debutar en la mejor empresa de Artes Marciales Mixtas.

"Es algo muy grande para mí, es un sueño cumplido, la verdad es que estoy muy contento, para mí esto es un paso muy, muy grande en mi vida. Estoy muy emocionado de ser parte de UFC", platicó Torres en entrevista con RÉCORD.

"(Quiero) que me vean como un peleador muy completo, agresivo, técnico, quiero demostrar que soy un buen perdedor", aseguró.

El oriundo de Ciudad Madera, Chihuahua, tiene un palmarés envidiable, pues de sus 12 victorias profesionales, 11 las ha conquistado en el primer asalto: cinco por nocaut y seis por sumisión. Y solo suma dos descalabros.

'El Loco' Torres (12-2), de 27 años de edad, hará su presentación en las grandes ligas de las MMA ante el experimentado Frank 'The Crank' Camacho (22-9-0), quien disputará su octava pelea en la empresa de Dana White y suma siete derrotas y solo dos victorias en la promoción, en UFC Fight Night: Blachowicz vs. Rakic en UFC Apex de Las Vegas, Nevada.

"Lo he estado estudiado bastante, he estado viendo muchas de sus peleas, sé que es un oponente duro, que le gusta ir para enfrente, el intercambio y yo creo que los intercambios van a ser mi ventaja, o si no, pues estoy preparado también por si se quiere ir al suelo. Sé que es cinta negra en jiu jitsu y me preparé para cualquier tipo de área en la que quiera pelear. Estoy listo para cualquier área.

"La verdad me pasa todo en la cabeza, pero mi objetivo siempre es noquear a mis oponentes, ya sea en el primero, segundo o tercer round, y pues si se va a decisión pues dar una guerra. Creo que voy a noquear", declaró el tricolor, quien debutó profesionalmente el 24 de mayo de 2014.

Manuel se prepara, desde hace tres años, en el Entram Gym, de Tijuana, con los entradores, Raúl Arvizu y Fernando Amado.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: BRANDON MORENO TRAS ACUSACIONES DE RACISMO: ‘DEIVESON ESTÁ CORRIENDO’