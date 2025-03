Peleador de UFC se viraliza al sacar un arma para defenderse de un intento de asalto

El peleador de UFC ecuatoriano, Marlon Andrés Vera, mejor conocido como Chito Vera, se volvió viral recientemente por la reacción que tuvo en un intento de asalto.

En un video que se ha adueñado de las redes sociales, se ve al sudamericano trabajando en su camioneta, cuando un sujeto se acerca a él. Al detectar las malas intenciones, Vera se acerca a la ventanilla y saca una escopeta para ahuyentar al asaltante.

Professional UFC fighter, Chito Vera, was working on his truck as a man with what appears to be a knife tried approaching him.



Chito immediately recognizes the danger and pulls out a shotgun from his car to deter the threat pic.twitter.com/uu6B4lBFph

