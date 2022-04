Rafa García, en busca de su segunda victoria en UFC: 'Ahora soy un peleador más inteligente'

Con mayor inteligencia en el octágono, Rafael García buscará su segunda victoria en el Ultimate Fighting Championship (UFC) cuando enfrente al canadiense Jesse Ronson.

García (13-2) y Ronson (21-10-1) se enfrentarán en una batalla de peso Ligero en las preliminares de la función de la revancha entre Vicente Luque y Bella Muhammad en Las Vegas.

“Lo que cambió más que nada es ser un peleador más inteligente porque a veces te emocionas y quieres tirar todo y a veces te vacías cuando estás peleando. Toda la pelea debes saber mantenerte, eso fue algo que cambié en la última pelea y es algo que trabajé mucho en este campamento, tomar mi paso para pelar y ser un peleador más inteligente, ir quebrando a mi oponente poco a poco, ponerlo en las posiciones donde sé que soy más fuerte y que él es más débil”, platicó Rafa en entrevista con RÉCORD.

Después de un comienzo difícil en UFC donde sumó dos derrotas consecutivas ante Nasrat Haqparast y Chris Gruetzemacher, el peleador mexicano derrotó por decisión unánime a Natan Levy, en noviembre pasado.

“Quiero seguir ganando peleas, quiero seguir subiendo en los rankings. Mi meta es ser campeón, eso para mí es bastante presión, quiero seguir representando a mi país, a mi ciudad y quiero ser un orgullo para todos ellos. Voy a salir a ganar, no cometer errores, no ponerme muy emocional, no ir a hacer una pelea que no es la mía. Salir a hacer mi plan, hacia enfrente y salir a ponernos en las partes débiles de mi oponente”, declaró.

Mientras que Ronson, de 36 años, buscará su primera victoria en la promoción de la que se ausentó seis años. En 2020 regresó con una sumisión sobre Nicolas Dalby, sin embargo, dio positivo en un test antidopaje por lo que fue suspendido 20 meses.

“Èl dice que su lucha y su grappling es muy bueno y pienso que el mío es mejor. Quiero llevarlo a la parte donde él es más fuerte y hacerlo sentir que no puede eso lo va a quebrar mentalmente. Me veo terminando esta pelea, no me gusta dejárselo a los jueces”, aseguró García, de 27 años de edad.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MMA: VICTORIA ALBA SE CONVIRTIÓ EN LA PRIMERA CAMPEONA MOSCA DE LUX FIGHT LEAGUE