MMA: Victoria Alba se convirtió en la primera campeona Mosca de LUX Fight League

Después de ser víctima de un secuestro, Victoria Alba se inició en el Muay Thai para sentirse segura y poder defenderse en caso de que se le presentara otra situación de inseguridad.

Tras ocho años en el deporte hizo la transición a las Artes Marciales Mixtas (MMA), donde debutó como profesional en octubre de 2021 y en marzo pasado se coronó como la primera campeona Mosca de LUX Fight League.

“Iba en la calle, me subieron a una camioneta a mí y a un amigo, pero a él lo bajaron y estuve un día completo, fue como desde la una hasta el día siguiente a las 12, pero no sé cómo que yo estaba bloqueada, sentía que en cualquier momento iba a estar en mi casa, estaba muy segura que iba estar en mi casa y lo veo como una segunda oportunidad que tuve”, platicó Alba en entrevista con RÉCORD.

La peleadora mexicana se consagró monarca de las 125 libras tras noquear en el cuarto asalto a la venezolana Daniela Villasmil.

“El día de la pelea dije este es mi momento, el que tanto había pensado y pues estaba muy tranquila. Antes de salir a pelear dije no me voy a bajar de ahí sin ese título. Siento que es una medalla a tanto sacrificio porque ya son 10 años en el deporte, vamos a defender el título porque es mío y así se va a quedar.

“Estoy muy feliz de ser la primera (campeona en 125 libras), porque también tengo otros dos títulos en Muay Thai y soy la primera campeona a nivel nacional, entonces está súper obtener otro tipo de reconocimiento. Con trabajo duro hay grandes resultados, cuando te dedicas tanto pues un día la vida te dice toma, aquí está por lo que trabajaste. Sigo celebrando y sigo disfrutando por casi un año de trabajo y por tener esto”, mencionó.

Victoria quiere dar el mensaje a mujeres y hombres que han sufrido de violencia, inseguridad o están en una situación de riesgo que se refugien en el deporte para que canalicen esa situación en algo positivo.

UNA CARRERA LLENA DE SACRIFICIOS

La falta de apoyo en sus inicios como deportista amateur no fueron impedimento para que Alba, campeona de las 125 libras de LUX Fight League, alcanzara sus objetivos.

“Al principio trabajaba y entrenaba, a veces no descansaba, entonces eso ahorita marca una diferencia el tener ese apoyo, esos patrocinadores que me ayudan, ya tener ese tipo de apoyo me ha cambiado porque antes era trabajar, ir a entrenar, no dormía, siempre estaba muy cansada, pero aún así trataba de hacer todo lo posible para entrenar”, recordó Alba (2-0).

“Cuando empecé la carrera en amateur trabajaba en Chilis estaba de mesera, estuve de cocinera, de hostess, de bartender, de todo. Nunca le he tenido miedo al trabajo, he tratado de tener otros ingresos extra. Siempre estuve cambiando de trabajo por darle esa prioridad al entrenamiento, siempre anduve cambiando para tener mejores horarios para poder seguir con mis entrenamientos.

“Me corrieron de Chilis porque siempre pedía los descansos y los turnos del sábado porque tenía que hacer sparring, siempre hice lo posible, había veces que no tenía que comer o cómo moverme por ir a entrenar”, platicó la peleadora mexicana de 29 años de edad.

