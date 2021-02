UFC 258: Kelvin Gastelum derrotó a Heinisch y rompió racha de tres derrotas consecutivas

El peleador estadounidense de raíces mexicanas Kelvin Gastelum (17-6) derrotó por decisión unánime a Ian Heinisch (14-4) en UFC 258 para romper una racha de tres derrotas consecutivas.

"Ya pasaron 3 años de mi última victoria, venir de derrota en derrota no es fácil, levantarte después de fallar es difícil. A todos los que están pasando momentos difíciles, que estén fallando en la vida quiero decirles que ustedes pueden, tienen que ir para adelante.

"Este es un momento difícil para todos, pero ustedes pueden", mencionó Gastelum, ganador de la temporada 17 del The Ultimate Fighter y noveno en el ranking de peso Mediano.

Previamente Ricky Simon (18-3) ligó su tercera victoria consecutiva, la segunda en menos de un mes, tras dominar la batalla de principio a fin e imponerse por decisión unánime con triple 30-27 en las tarjetas a Brian Kelleher (23-11).

"Fue una pelea dura, hace unas semanas pelee, me fui para mi casa y me llamó mi manager y me dijo que iba a pelear otra vez y pude pelear dos veces en un mes. Me siento bien en esta división", declaró Simon, quien enfatizó que quiere tomarse un tiempo para descansar y estar con su familia.

Mientras que en la apertura de la cartelera estelar, Julian Marquéz (8-2) se llevó la victoria en el último minuto de la pelea al someter a Maki Pitolo (13-8), quien había dominado la batalla.

"Sabía que iba a finalizar. Muchos no creían en mí y vine aquí a buscar la victoria y eso fue lo que hice", dijo Márquez, quien volvió a la acción después de 31 meses de ausencia.

