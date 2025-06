¿Cansado de Ferrari? Lewis Hamilton califica el GP de España como “el peor que he vivido”

El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, ha calificado el Gran Premio de España como “la peor carrera que ha vivido” tras finalizar en la sexta posición en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Hamilton comenzó la carrera desde la cuarta posición y logró una buena salida al adelantar a su excompañero de equipo George Russell en la curva 1. Sin embargo, ese momento de esperanza fue efímero. A partir de ese punto, el ritmo del Ferrari número 44 decayó notablemente, lo que lo llevó a perder posiciones a lo largo de la competencia.

En la vuelta 10, el equipo Ferrari dio órdenes a Hamilton para que permitiera el adelantamiento de su compañero Charles Leclerc, quien mostraba mejor ritmo. Poco después, Hamilton cayó hasta la séptima posición tras el ciclo de paradas en boxes, viéndose superado por ambos monoplazas de Mercedes.

Aunque cruzó la meta en la séptima posición, Hamilton ganó un lugar tras la carrera debido a una penalización de 10 segundos impuesta a Max Verstappen, lo que le permitió ascender provisionalmente al sexto puesto. No obstante, volvió a descender tras ser adelantado por Nico Hulkenberg (Sauber) en la recta principal durante la penúltima vuelta.

Frustrado con Ferrari, pero asume la culpa

Al término de la carrera el piloto de Ferrari no tardó en expresar su decepción por el resultado final, asegurando que tuvo un día ‘terrible’, y que ahora sólo busca ir a casa y comenzar a pensar en el Gran Premio de Canadá.

“Es la peor carrera que he vivido… Acabo de tener un día terrible y no tengo nada que decir. Fue un día difícil y no hay nada más que añadir. Fue terrible Ha sido culpa mía, sólo quiero irme a casa. Después del Safety Car no me sentí bien, fui lento”, reveló ante los medios.

