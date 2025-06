F1: Desde Qatar 2024 hasta España 2025, el pique constante entre Verstappen y Russell

En la Fórmula 1 es habitual ver grandes rivalidades, aunque suelen darse entre pilotos que pelean por el título. De ahí que el pique entre Max Verstappen y George Russell sea llamativo, por los objetivos diferentes de cada uno.

Desde la temporada 2024, el neerlandés y el británico tuvieron una serie de piques que "fracturaron" su relación. De hecho el piloto de Red Bull aseguró que perdió todo respeto por su colega de Mercedes. Y este domingo ambos tuvieron un nuevo roce que solo añade más leña al fuego.

Verstappen tuvo un complicado fin de semana en España | AP

Fue en el Gran Premio de España, en las vueltas finales, que Verstappen -con gomas duras- no pudo defenderse de los ataques de Russell y Charles Leclerc. Y aunque con ambos tuvo contacto, fue con el británico con el cual se encendieron los ánimos.

¿Qué pasó entre Verstappen y Russell en España?

Tras la salida del auto de seguridad por el accidente de Andrea Kimi Antonelli, Red Bull le colocó goma dura a Verstappen, ya que no tenía otro juego. La decisión resultó muy cara, pues en el relanzamiento, Leclerc y Russell atacaron con gomas suaves y superaron al neerlandés, se fue por la escapatoria de la pista psra evitar el choque.

Verstappen y Russell han tenido problemas | RED BULL

Por esta acción, Giampiero Lambiasse le pidió a Max que devolviera la posición, pero el piloto se resistió. Y cuando volvieron a enfrentarse, el neerlandés se cerró y provocó un contacto con el británico, por lo que lo sancionaron con diez segundos y tres puntos en la Superlicencia.

"Se sintió muy deliberado. Es algo que he visto muchas veces en carreras virtuales y en iRacing. Nunca lo he visto en una carrera de Fórmula 1", declaró Russell tras el oncidentr, mientras que Verstappen quiso restarle importancia, aunque posteriormente reconoció su error.

"Nuestra elección de neumáticos hasta el final y algunos movimientos después de la reanudación del coche de seguridad alimentaron mi frustración, lo que llevó a un movimiento que no era correcto y no debería haber sucedido", rectificó el neerlandés.

Verstappen chocó con Russell en Barcelona | X: @F1

Antecedentes del pique en Qatar 2024

Pero aunque Verstappen reconoció su error de este domingo en Barcelona, la relación entre ambos pilotos ya está "dañada". Fue en el Gran Premio de Qatar en 2024 que comenzaron sus problemas, cuando el Tetracampeón fue penalizado -y perdió la pole- por un supuesto bloqueo al británico en la clasificación.

"He estado en esa sala de reuniones muchas veces en mi vida y en mi carrera con gente con la que he corrido. Y nunca he visto a alguien tratando de joder a alguien tan duro. Para mí, perdí todo el respeto", declaró Max sobre la actitud de George en la sala de comisarios.

Por su parte, previo al Gran Premio de Arabia Saudita -siguiente carrera después de Qatar- Russell aseguró que Verstappen lo amenazó. "Lo encuentro todo bastante irónico, teniendo en cuenta que el sábado por la noche dijo que iba a salirse de su camino a propósito para chocar conmigo y, cito, 'ponerme de cabeza en el p*** muro'".

El historial de roces entre Verstappen y Russell sigue aumentando | RED BULL

"Cuestionar la integridad de alguien como persona, mientras dice comentarios como ese el día anterior, lo encuentro muy irónico, y no voy a sentarme aquí y aceptarlo", señaló.

Russell reavivó la enemistad en 2025

El último incidente entre ambos antes de España fue en marzo, previo al inicio de la temporada, cuando aseguró que le daría batalla al Tetracampeón de F1. "La gente siempre parece rehuir de él, pero yo no funciono así, no estoy aquí para ser el mejor amigo de un campeón del mundo".

"Estoy aquí para ganar y esa es también su mentalidad. Nunca he tenido miedo de correr contra Max Verstappen, siempre he luchado. No voy a dejar que me intimiden", finalizó.

La enemistad entre ambos pilotos escribió un nuevo capítulo | RED BULL