Checo Pérez: ¿A qué se dedicará cuando se retire de Fórmula 1?

El piloto tapatío Sergio 'Checo' Pérez reveló en entrevista para la revista 'GQ' algunos de los planes que considera a futuro cuando su carrera dentro del máximo circuito automovilístico llegue a su final. Aseguró que le gustaría incursionar en un ámbito empresarial.

"No, lo tengo muy claro. Me gustaría empezar en el mundo empresarial, fuera de las pistas y los reflectores. Soy una persona a la que le gusta mucho su privacidad y estar fuera de las cámaras. Me encantaría apoyar a nuevas generaciones, pero muy de fuera, buscando la normalidad. Siempre he estado orgulloso de los pilotos mexicanos que me abrieron camino y dejaron huella, y buscaré apoyar a los que siguen".

'Checo' confesó su admiración por el famoso empresario mexicano Carlos Slim, y dijo que está dispuesto a seguir sus pasos en lo corporativo mientras apoya a lo lejos a las nuevas generaciones de pilotos y deportistas del alto rendimiento en México.

"El legado de México en el automovilismo no sólo está en los Hermanos Rodríguez o en mí, hay muchísima gente que escribió y forma parte de la historia de este deporte. Yo antes admiraba a muchos futbolistas, pero hoy admiro a cualquier deportista que esté al máximo nivel porque ya sé lo que significa competir ahí. Yo, en lo personal, admiro muchísimo a Carlos Slim Domit, quien es un ejemplo que me ha guiado en la vida y quiero seguir por otro camino".

