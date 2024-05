Checo Pérez admite que es difícil correr con Verstappen como compañero de equipo

Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, ha confirmado lo que muchos expertos en la disciplina han mencionado repetidamente: la dificultad de ser compañero de equipo de Max Verstappen. Pérez reconoció que, aunque no ha brillado como esperaba, enfrentarse a Verstappen en igualdad de condiciones representa un gran desafío.

"Es difícil ser compañero de Max Verstappen, estoy seguro de que si tuviera un compañero diferente estaría brillando más, pero en este momento es un gran desafío", declaró Pérez.

Pérez elogió las habilidades de su compañero, destacando su consistencia y capacidad para evitar errores. "Es el mejor piloto, es muy completo, rara vez hace errores y es genial tener a un equipo como ese", añadió el piloto mexicano.

De igual forma, Checo confía en que las victorias llegarán a lo largo de la temporada y que su rendimiento mejorará conforme avance el campeonato. "Creo que la victoria va a venir a lo largo del año. Al final, sigo luchando en el campeonato, y no he perdido tanto, y al final estamos en la séptima carrera", afirmó.

En cuanto a su futuro en Red Bull, Pérez prefirió no entrar en detalles sobre posibles cambios de equipo para la temporada 2025. "Creo que en la Fórmula 1 siempre hay presión, no importa si lo haces bien o no. Siempre tienes que hacerlo bien, especialmente en Red Bull", expresó.

El piloto mexicano señaló que negociar contratos mientras compite puede ser estresante y prefiere concentrarse en sus carreras actuales. "Puede ser un poco estresante hacer negociaciones mientras estamos compitiendo, entonces no pienso en eso", dijo Pérez.

