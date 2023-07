Checo Pérez apunta a firmar su mejor primera mitad de su carrera en la F1

Y pese a todo, se mueve. Checo Pérez cayó en un bache que cada carrera se hace más grande. Pero el mexicano protagonizó su mejor arranque en la Fórmula Uno, a tal grado que aún es segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, pese a que el liderato ya se le escapó ante un Max Verstappen imparable.

Con cinco podios en 10 carreras, el mexicano necesita meterse en un Top 3 más para registrar su mejor primera mitad en la categoría. Este fin de semana arranca en su primera oportunidad para volver a celebrar.

"Soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana, no es para lo que estoy aquí, prefería estar en casa haciendo otra cosa (si no me gustara ganar). Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo y lo he hecho antes", aseguró ayer el #11 de Red Bull en conferencia.

Hungría, fecha 11 del calendario 2023 de al F1, no es un Gran Premio amistoso para Checo, quien en 12 oportunidades nunca ha subido al podio en el Hungaroring y sólo registra un Top 5.

Sin embargo, tener un buen resultado es esencial para el tapatío, sobre todo para tapar las críticas hacia su desempeño, ya que muchos analistas, especialmente los europeos, piden un reemplazo en el equipo austriaco.

De momento, Pérez Mendoza suma 156 unidades, por 137 de Fernando Alonso, su verdadero rival en la campaña. Lo preocupante para el tricolor es que sólo presume un podio desde el GP de Miami, con malas sesiones sabatinas que lo han frenado.

Dichos resultados provocaron que se desataran rumores sobre la llegada del veterano Daniel Ricciardo, hasta hace unos días piloto de pruebas de Red Bull, pero todo terminó cuando el austriaco partió a AlphaTauri.

"Otros pilotos, otros equipos, han tenido periodos difíciles. Pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los nombres de esta escudería (RBR)", añadió Checo ya en Hungría, en donde está obligado a brillar.

