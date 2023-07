‘Checo’ Pérez reconoce el regreso de Daniel Ricciardo a la F1: “Creo que es una gran oportunidad para él”

Este fin de semana, Daniel Ricciardo regresa a ser piloto de tiempo completo en la Fórmula 1 conduciendo para AlphaTauri luego de que se confirmara la salida de Nick de Vries.

El australiano tiene como meta recuperar el asiento que dejó vacante en Red Bull en 2018. Max Verstappen tiene contrato con los 'toros' hasta 2028, por lo que Daniel estaría pretendiendo el lugar del piloto mexicano Sergio Pérez que desocupará después de la temporada 2024.

Ante toda esta movida en la escudería austriaca, 'Checo' admite que no ha tenido tiempo para pensarlo, sin embargo, sabe que esta oportunidad para Ricciardo es irrepetible.

"No, no soy un chico... He estado en la F1 durante 13 años, así que no soy un tipo que piense mucho más adelante", dijo. "He estado con los ingenieros, ni siquiera tengo tiempo para hablar de lo que está pasando con Daniel. Creo que es una gran oportunidad para él, y eso es todo.

"Me estoy centrando en Hungría y luego en Bélgica y no estoy pensando realmente en 2025, ¿sabes? Es un mundo tan lejano por delante, es una tontería pensar tan lejos".

Pérez atraviesa una mala racha en las clasificaciones. No ha podido avanzar a Q3 en los últimos cinco Grandes Premios, sin embargo, eso no se ha convertido en una preocupación, pues afirma que todos los problemas que ha atravesado realmente son externos.

"No, no es una preocupación", transmitió. "Creo que cuando miras esas malas clasificatorias, siempre ha habido una situación diferente, una situación externa, en la que no hemos tratado tan bien como deberíamos haber tratado con ellas. Siempre ha habido algún factor externo. No ha sido puro ritmo, ponlo de esa manera".

Desde el descanso tras el Gran Premio de Gran Bretaña, 'Checo' admite que ha estado trabajando incansablemente junto a sus ingenieros para revertir la situación que atraviesan.

"Hemos estado haciendo un buen trabajo con los ingenieros durante la semana. Tenemos algunas ideas para aquí, y espero que podamos sentir que, en general, tenemos una mejor plataforma donde podamos estar más cómodos, y si hay un cambio en las condiciones, entonces no tenemos tal diferencia".

