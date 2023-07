Checo Pérez asegura que no le preocupa su futuro en Red Bull tras mala racha

Sergio Pérez, piloto mexicano de Red Bull, ha tenido diversas complicaciones en la clasificación durante las ultimas cinco carreras. Ante esto, los rumores sobre su salida de la escudería austriaca se han ‘disparado’, y hay versiones que aseguran que Daniel Ricciardo sería el nuevo compañero de Max Verstappen.

Ante esto, ‘Checo’ no se ha mostrado preocupado sobre su futuro en Red Bull, aunque acepta que no está en su mejor nivel y que tiene que mejorar en las clasificaciones para poder tener más éxitos durante los fines de semana de Fórmula 1.

"Está en mis manos, correcto. Por eso estoy concentrado. Soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana, no es para lo que estoy aquí. Si no preferiría estar en casa haciendo otra cosa. Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo y lo he hecho antes. La gente en el sofá olvida un poco lo que somos”, empezó Checo.

Luego, Pérez habló sobre las versiones que apuntan su de Red Bull tras su mala racha. Ante esto, el tapatío señaló que a diferencia de las otras escuderías o pilotos, cuando entran en un mal momento, no se buscan reemplazos, como si pasa con la escudería austriaca.

"Lo has visto con otros pilotos, otros equipos, han tenido periodos difíciles. Pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los pilotos de Red Bull", declaró Pérez en conferencia de prensa.

De igual forma, Sergio señaló que aún no piensa en lo que pueda pasar en 2025, pues cabe recordar que su contrato con Red Bull es hasta 2024.

Previo al Gran Premio de Hungría, Sergio Pérez se encuentra en el segundo lugar del Campeonato de Pilotos con 156 puntos. Su más cercano perseguidor es Fernando Alonso con 137 unidades.

