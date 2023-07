La mala racha que atraviesa Sergio 'Checo' Pérez ha generado una ola de rumores sobre un posible reemplazo a corto plazo, especialmente con el regreso de Daniel Ricciardo a la Fórmula 1.

Sin embargo, el mexicano señaló que todos los pilotos viven momentos complicados, pero que solo se habla de posibles sustitutos para los de Red Bull.

"Lo has visto con otros pilotos, otros equipos, han tenido periodos difíciles. Pero luego no tienen 20 reemplazos después de cada sesión como lo hacen con los pilotos de Red Bull", dijo en conferencia de prensa previo al Gran Premio de Hungría.

Además, comentó que "está en sus manos" mejorar su rendimiento, ya que está concentrado en revertir la situación que vive.

"Está en mis manos, correcto. Por eso estoy concentrado. Soy un ganador, no me gusta tener malos fines de semana, no es para lo que estoy aquí. (Si no) prefiría estar en casa haciendo otra cosa. Estoy aquí porque sé que puedo hacerlo y lo he hecho antes. La gente en el sofá olvida un poco lo que somos", agregó.

