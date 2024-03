'Checo' Pérez asume la culpa tras el incidente en boxes con Fernando Alonso en el GP de Arabia Saudita

En el Gran Premio de Arabia Saudita, Sergio Pérez enfrentó una sanción debido a una salida peligrosa durante una parada en boxes, casi colisionando con Fernando Alonso. Los comisarios del circuito de Jeddah investigaron el incidente y decidieron castigar al piloto mexicano de Red Bull con cinco segundos y un punto adicional en su licencia.

Después de su participación en la carrera, 'Checo' Pérez admitió su culpa en el incidente y reconoció que la salida incorrecta fue responsabilidad suya y consideró justa la sanción impuesta.

"Estaba a tres segundos de Max, y creo que la degradación en ese stint medio se veía bastante bien. Pero, por desgracia, entonces nos vimos comprometidos con un coche de seguridad tan temprano, y eso significó que, básicamente, todo el mundo entró en boxes. Cuando salí, en realidad fue un error mío, porque el equipo me dijo que esperara. Pero miré a la derecha y no había nadie cuando miré. Pero en retrospectiva, creo que la penalización fue correcta y eso comprometió bastante nuestra carrera", explicó el piloto mexicano.

Cuando se le preguntó cómo vivió ese momento crítico, Pérez explicó la perspectiva de los pilotos dentro de los monoplazas y cómo percibió el riesgo de colisión con Fernando Alonso.

"Puedes ser consciente de lo que pasa a tu alrededor, sin duda. Y cuando miré por el retrovisor, no había nadie. Vi que no tenía la liberación adecuada, pero no vi a nadie. Así que a veces el equipo puede ser un poco más lento que tú en el coche. Pero esta vez fue al revés. Así que sí, me equivoqué, pero por suerte no cambió la carrera", sentenció 'Checo' Pérez, quien suma dos podios consecutivos.

Aún con la sanción, el tapatío jamás tuvo en riesgo el segundo lugar, pues su ritmo de carrera le permitió tomar una ventaja de más de 10 segundos con respecto al piloto de Ferrari, Charles Leclerc.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: JAVAIRO DILROSUN: ¿CUÁL ES EL ORIGEN DEL FESTEJO DEL JUGADOR DEL AMÉRICA?