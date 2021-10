Checo Pérez: 'No es fácil ser compañero de Max Verstappen'

Sergio 'Checo' Pérez se encuentra en su primera campaña como piloto de Red Bull, donde se encontró con un coequipero como Max Verstappen que actualmente lidera el campeonato de conductores de Fórmula Uno.

Y previo al Gran Premio de los Estados Unidos, el piloto mexicano resaltó la calidad del neerlandés.

"Por supuesto que no es fácil ser compañero de Max. Él es completamente uno con el auto y se desempeña a un nivel muy alto. Tenemos un auto único, así que no es ningún secreto que no es tan fácil para mí", reveló Pérez en declaraciones citadas por RacingNews365.

Además, Checo reconoció que su adaptación a la escudería austriaca no ha sido tampoco la más sencilla, pero rescató la calidad del auto que ahora maneja.

"Tuve un momento difícil en esto, si no demasiado dramático. Tenemos un muy buen auto y podemos ser positivos. Max lo demuestra. Este auto, si no es el mejor auto de la parrilla, está en al menos uno de los mejores autos", sentenció Pérez.

