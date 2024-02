¡Qué elegancia! Checo Pérez presentó su nuevo casco, con un diseño muy mexicano

La primera fecha más esperada de la temporada para los aficionados de Red Bull está cerca, cuando finalmente conozcan el RB20. Aunque ya se filtraron videos e imágenes de la nueva creación de Adrian Newey, la presentación oficial está programada hasta este jueves 15 de febrero a las 13:30 horas del centro de México.

Pero como un pequeño anticipo, la escudería austriaca y Sergio 'Checo' Pérez presentaron este miércoles el nuevo casco del mexicano, el cual tuvo pocas modificaciones con relación al diseño del año pasado. "Siempre intentamos mantener algún color natural, que es el amarillo, para que al menos me puedan reconocer. Optamos por la bandera mexicana en la parte superior para asegurarnos de que represente bien a nuestro país, nuestras tradiciones y nuestra cultura", explicó el piloto de 34 años.

'Checo' además añadió su tradicional frase "Never Give Up", la cual estará en la parte posterior. "Está en la parte de atrás porque cada vez que me pongo el casco puedo verlo y es bastante único. Realmente espero que les guste y que nos traiga un gran éxito", añadió el actual subcampéon de Fórmula 1.

El casco del mexicano, que tiene como base el color blanco, también tiene azul, con un diseño que recuerda a los tradicionales huipiles mexicanos. En la parte de atrás también tiene el emblemático logo 'SP' del piloto tapatío y enfrente mantiene el patrocinio del gobierno de Jalisco, que en 2023 "renovó" su convenio como embajador de la entidad.

El casco lo usará la mayor parte de la temporada, pero se espera que para fechas específicas o especiales, como lo ha hecho con el Gran Premio de Mónaco y el Gran Premio de México en temporadas pasadas, 'Checo' tenga una edición especial.

Red Bull presentará este jueves 15 el RB20 de Pérez Mendoza y Max Verstappen, y será puesto a prueba en la pretemporada que se realizará en el Sakhir del 21 al 23 de febrero. Será ese momento que se vea la capacidad del RB20, que entrará en competencia con el Gran Premio de Bahréin del 29 de febrero al 2 de marzo.

