Checo Pérez: Reveló que ya inició pláticas con Red Bull para su renovación

Checo Pérez se ha ido ganando la confianza de Red Bull a lo largo de la temporada 2022, y es que el tapatío ha hecho una gran labor como piloto secundario de la escudería austriaca. Ante esto, el oriundo de Guadalajara reveló que ya comenzaron las pláticas para lograr una renovación.

El piloto nacional no dio más detalles del tema, aunque aseguró que por el momento no tienen urgencia de cerrar el acuerdo. "Empezamos a hablar, pero no tenemos prisa por hacer algo pronto", dijo tras finalizar en cuarto en el Gran Premio de Miami.

El propio Christian Horner declaró previo a la quinta carrera del año que les gustaría extender su contrato, sin embargo, Helmut Marko, asesor principal de Red Bull, aseguró que el tema se vería en verano, cuando haya una pausa en la temporada de la Fórmula 1.

No obstante, Checo Pérez tiene los argumentos para lograr su renovación, pues en la presente temporada cuenta con dos segundos lugares y dos cuartos, por lo que se ubica en el tercer puesto del Campeonato de Pilotos, solamente por debajo de su compañero Max Verstappen y Charles Leclerc.

